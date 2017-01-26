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Новости за сегодня

Акция «День открытых дверей»

26 января 2017, 08:00

Эта акция проводится с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья.


28 января 2017 года с 9-00 до 15-00 в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан проводится акция для населения столицы с 50% скидкой на консультации ведущих специалистов, а также на диагностические и аппаратные исследования*, сообщает Zakon.kz.

Эта акция проводится с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья при помощи специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашей медицинской организации.

Лучшие специалисты Больницы при проведении консультаций и диагностических исследований будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Одновременно будут проводиться консультации по вопросам оформления документов на стационарное лечение по государственному заказу Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан через Портал госпитализации.



Наиболее востребованными высокотехнологичными медицинскими услугами кардиохирургической помощи, оказываемой в Больнице, являются: стентирование, шунтирование коронарных сосудов при ишемической болезни сердца, операции по хирургической коррекции пороков сердца, а также вживление кардиостимуляторов при сердечных аритмиях. Проводимое в Больнице эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов является эффективным и часто единственным способом полноценного восстановления утраченной при различных заболеваниях и повреждениях функции этих крупных суставов.

В нейрохирургии Больницы проводятся уникальные операции, которые позволяют навсегда избавиться от болей при остеохондрозе, грыжах, травмах и опухолях позвоночника. Оказывается помощь пациентам с различными заболеваниями

центральной и периферической нервной системы (болезни сосудов головного мозга, опухоли головного мозга, гидроце-фалия, болезнь Мойямойя, мальформация Киари, эпилепсия фармакорезистентная, невралгия тройничного нерва, гемифациальный спазм, шум в ухе, болезнь Паркинсона, головная боль).

В хирургическом отделении Больницы проводится весь перечень оперативных вмешательств на органах брюшной полости, включая сложные операции на желудке, желчных путях, поджелудочной железе и толстом кишечнике.

В гинекологическом и урологическом отделениях Больницы производятся сложнейшие реконструктивные операции на матке, яичниках, почках, мочевом пузыре и простате.

Микрохирургия глаза Больницы осуществляет радикальные операции при катаракте и глаукоме, позволяющие улучшать зрительные функции и качество жизни пациентов.

Подавляющее большинство малоинвазивных операций, проводимых в Больнице, проводится под непрерывным видеонаблюдением за состоянием больного. При этом применяются современные методы обезболивания и не травматичный хирургический инструментарий. После проведенных операций осуществляется комплексное восстановительное лечение, позволяющее в кратчайший срок восстановить утраченные функции и трудоспособность больных.

Кроме того, для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, в Больнице оказываются платные стационарные услуги по терапевтическому профилю, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.

* Перечень диагностических исследований с 50% скидкой на аппаратные исследования уточнять у организатора

8 (7172) 70 80 90


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