Акция «День открытых дверей»
26 января 2017, 08:00
Эта акция проводится с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья.
28 января 2017 года с 9-00 до 15-00 в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан проводится акция для населения столицы с 50% скидкой на консультации ведущих специалистов, а также на диагностические и аппаратные исследования*, сообщает Zakon.kz.
Эта акция проводится с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья при помощи специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашей медицинской организации.
Лучшие специалисты Больницы при проведении консультаций и диагностических исследований будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Одновременно будут проводиться консультации по вопросам оформления документов на стационарное лечение по государственному заказу Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан через Портал госпитализации.
Наиболее востребованными высокотехнологичными медицинскими услугами кардиохирургической помощи, оказываемой в Больнице, являются: стентирование, шунтирование коронарных сосудов при ишемической болезни сердца, операции по хирургической коррекции пороков сердца, а также вживление кардиостимуляторов при сердечных аритмиях. Проводимое в Больнице эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов является эффективным и часто единственным способом полноценного восстановления утраченной при различных заболеваниях и повреждениях функции этих крупных суставов.
В нейрохирургии Больницы проводятся уникальные операции, которые позволяют навсегда избавиться от болей при остеохондрозе, грыжах, травмах и опухолях позвоночника. Оказывается помощь пациентам с различными заболеваниями
центральной и периферической нервной системы (болезни сосудов головного мозга, опухоли головного мозга, гидроце-фалия, болезнь Мойямойя, мальформация Киари, эпилепсия фармакорезистентная, невралгия тройничного нерва, гемифациальный спазм, шум в ухе, болезнь Паркинсона, головная боль).
В хирургическом отделении Больницы проводится весь перечень оперативных вмешательств на органах брюшной полости, включая сложные операции на желудке, желчных путях, поджелудочной железе и толстом кишечнике.
В гинекологическом и урологическом отделениях Больницы производятся сложнейшие реконструктивные операции на матке, яичниках, почках, мочевом пузыре и простате.
Микрохирургия глаза Больницы осуществляет радикальные операции при катаракте и глаукоме, позволяющие улучшать зрительные функции и качество жизни пациентов.
Подавляющее большинство малоинвазивных операций, проводимых в Больнице, проводится под непрерывным видеонаблюдением за состоянием больного. При этом применяются современные методы обезболивания и не травматичный хирургический инструментарий. После проведенных операций осуществляется комплексное восстановительное лечение, позволяющее в кратчайший срок восстановить утраченные функции и трудоспособность больных.
Кроме того, для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, в Больнице оказываются платные стационарные услуги по терапевтическому профилю, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.
* Перечень диагностических исследований с 50% скидкой на аппаратные исследования уточнять у организатора
8 (7172) 70 80 90
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841069-80dc01b7cfdd7eea37be88250b973c96
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...