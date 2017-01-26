Число погибших при сходе лавины в Италии возросло до 29
26 января 2017, 08:14
Ранее сообщалось о 27 погибших и двоих пропавших без вести.
Спасатели обнаружили тела еще двоих постояльцев отеля "Ригопьяно" в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии, пострадавшего от схода снежной лавины, сообщает ТАСС.
Общее число погибших составило 29 человек, поисковая операция завершена.
Ранее сообщалось о 27 погибших и двоих пропавших без вести.
18 января мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель, полностью накрыв четырехэтажное здание. Из более чем 30 находившихся в тот момент в здании выжили, по последним данным, девять человек, включая четырех детей. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание.
Прокуратура продолжает вести следствие по факту произошедшего.
Фото: EPA/SOCCORSO ALPINO
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