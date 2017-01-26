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Министр обороны Франции уснул на дебатах социалистов

26 января 2017, 08:35

Снимок он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.


Политический журналист Тома Вампуй (Thomas Vampouille) сфотографировал министра обороны Франции Жана-Ив Ле Дриана спящим во время теледебатов социалистов, сообщает Lenta.ru.

Снимок он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.



На первом плане запечатлены потенциальные кандидаты в президенты — бывшие премьер Мануэль Вальс и министр образования Бануа Амон, а также ведущая. За ними в зрительном зале сидит Ле Дриан со склоненной головой и закрытыми глазами. «Ле Дриан уже спит», — прокомментировал снимок Вампуй.

Вальс и Амон встретились на дебатах в ночь на четверг, 26 декабря, прямую трансляцию вел телеканал France2.

Праймериз социалистов во Франции проходят в два тура, первый состоялся 22 января, тогда победил Бенуа Амон, его поддержали 36,03 процента проголосовавших. Вальс был вторым — 31,48 процента, третьим — бывший министр экономики Арно Монтебур (17,52 процента голосов). Второй тур намечен на 29 января.

Президентские выбора Франции также пройдут в два этапа — 23 апреля и 7 мая. Помимо кандидата от правящей Социалистической партии, в борьбе за пост главы государства сойдутся бывший премьер Франсуа Фийон, победивший на праймериз правоцентристов, и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Фото: социальные сети

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