Министр обороны Франции уснул на дебатах социалистов

Снимок он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

На первом плане запечатлены потенциальные кандидаты в президенты — бывшие премьер Мануэль Вальс и министр образования Бануа Амон, а также ведущая. За ними в зрительном зале сидит Ле Дриан со склоненной головой и закрытыми глазами. «Ле Дриан уже спит», — прокомментировал снимок Вампуй.





Вальс и Амон встретились на дебатах в ночь на четверг, 26 декабря, прямую трансляцию вел телеканал France2.





Праймериз социалистов во Франции проходят в два тура, первый состоялся 22 января, тогда победил Бенуа Амон, его поддержали 36,03 процента проголосовавших. Вальс был вторым — 31,48 процента, третьим — бывший министр экономики Арно Монтебур (17,52 процента голосов). Второй тур намечен на 29 января.





Президентские выбора Франции также пройдут в два этапа — 23 апреля и 7 мая. Помимо кандидата от правящей Социалистической партии, в борьбе за пост главы государства сойдутся бывший премьер Франсуа Фийон, победивший на праймериз правоцентристов, и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.