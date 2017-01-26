Министр обороны Франции уснул на дебатах социалистов
26 января 2017, 08:35
Снимок он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
Политический журналист Тома Вампуй (Thomas Vampouille) сфотографировал министра обороны Франции Жана-Ив Ле Дриана спящим во время теледебатов социалистов, сообщает Lenta.ru.
Снимок он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
Le Drian dort déjà #PrimaireLeDébatpic.twitter.com/I1f9YJgYMX— Thomas Vampouille (@tomvampouille) 25 января 2017 г.
На первом плане запечатлены потенциальные кандидаты в президенты — бывшие премьер Мануэль Вальс и министр образования Бануа Амон, а также ведущая. За ними в зрительном зале сидит Ле Дриан со склоненной головой и закрытыми глазами. «Ле Дриан уже спит», — прокомментировал снимок Вампуй.
Вальс и Амон встретились на дебатах в ночь на четверг, 26 декабря, прямую трансляцию вел телеканал France2.
Праймериз социалистов во Франции проходят в два тура, первый состоялся 22 января, тогда победил Бенуа Амон, его поддержали 36,03 процента проголосовавших. Вальс был вторым — 31,48 процента, третьим — бывший министр экономики Арно Монтебур (17,52 процента голосов). Второй тур намечен на 29 января.
Президентские выбора Франции также пройдут в два этапа — 23 апреля и 7 мая. Помимо кандидата от правящей Социалистической партии, в борьбе за пост главы государства сойдутся бывший премьер Франсуа Фийон, победивший на праймериз правоцентристов, и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Фото: социальные сети
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