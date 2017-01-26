На содержание аппарата Фонда обязательного медстрахования просят больше 8 миллиардов
26 января 2017, 08:49
Это около 1,25% от активов на то, чтобы обеспечить функционирование.
Работа Фонда обязательного медицинского страхования обойдётся в 8 с половиной миллиардов тенге, передает телеканал КТК.
Такую внушительную сумму озвучила председатель фонда Елена Бахмутова. Некоторые депутаты сегодня, видимо, даже не поверили своим ушам и были вынуждены уточнить, на что именно потратят такие солидные средства.
"По нашим расчётам, нужно около 1,25% от активов на то, чтобы обеспечить функционирование. Это около 8 с половиной миллиардов тенге", - заявила председатель АО «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова.
Это объяснение, вероятно, депутатов устроило, поэтому вопросов больше не возникло. Закон об обязательном медицинском страховании начнёт работать уже с июля. При этом самозанятые граждане должны будут делать ежемесячные взносы самостоятельно.
Работодатели отчислят за своих сотрудников: в первый год - 2 процента от зарплаты. За безработных заплатит государство. При этом возник вопрос: что делать с теми, кто просто не успеет потратить отчисленные на лечение деньги. На это депутатам ответили, что таких граждан нужно стимулировать чаще обращаться за медицинской помощью, а не экономить на своем здоровье.
"Был такой опыт в Голландии, когда пытались возвращать часть средств, которые не использовались. Кто, скажем, сохранял здоровье. Но они от этой системы отказались, потому что она чревата последствиями. Люди хотят вернуть свои деньги и не заботятся о своём здоровье. То есть они могут осознанно не обращаться к врачу, чтобы получить обратно свои деньги", - подытожила Елена Бахмутова.
Фото: Inpress.ua
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