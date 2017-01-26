Промоутер потенциального соперника Головкина был арестован полицией

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя был арестован в Пасадене (пригород Лос-Анджелеса, США) за езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sports.kz.





25 января в два часа ночи офицер полиции остановил автомобиль Land Rover, которым управлял Де Ла Хойя.





Поводом для остановки транспортного средства послужило превышение скорости. Состояние де ла Хойи вызвало у полицейских подозрение. После проведения ряда тестов на трезвость экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях был арестован.





В прошлом Де Ла Хойя лечился от наркотической и алкогольной зависимости в реабилитационном центре.





Также Де Ла Хойя является промоутером потенциального соперника Геннадия Головкина Сауля Альвареса.



