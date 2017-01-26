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Реформа будет способствовать усилению демократического развития Казахстана

26 января 2017, 08:59

Именно сильная президентская власть позволила нашей стране за годы Независимости уверенно двигаться путем экономического прогресса и общественной стабильности в условиях непростой современной ситуации.


Реформа будет способствовать усилению демократического развития Казахстана.Так считает председатель Общественного Совета Актюбинской области Куаныш Ильбаев.

- Мы все знаем, что все реформы и инициативы, выдвинутые Главой нашего государства, отвечают ожиданиям и надеждам каждого казахстанца, открывают перед нами новые перспективы дальнейшего развития нашей страны, будущего каждого гражданина.

В своем обращении Президент не случайно отметил, что «Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства».

Именно сильная президентская власть позволила нашей стране за годы Независимости уверенно двигаться путем экономического прогресса и общественной стабильности в условиях непростой современной ситуации, на фоне происходящих в мире экономических, социальных и политических потрясений.

Учитывая что, сейчас мир меняется быстрыми темпами, реформа, нацеленная на повышение эффективности системы управления должна отвечать новым условиям политических и общественных процессов.

Усиление роли Парламента, повышение ответственности исполнительных госорганов и их руководителей – поможет формировать открытое правительство и создать подотчетное государство.

Я уверен, что реформа Главы государства по перераспределению полномочий между ветвями власти будет отвечать усилению демократического развития нашей независимой страны!

Фото: el.kz

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