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20 аппетитных шедевров кулинарного искусства

26 января 2017, 09:00

Рука не поднимается их съесть.


Предлагаем вашему вниманию подборку творений кондитеров и поваров, которым место в музее современного декоративно-прикладного искусства, а не на тарелке.


Фрукты в кокосовом молоке с добавлением пищевого красителя.


«Космические» пончики.


Бэнто.


Авокадо.


Аппетитный шрифт.


Леденец амэдзаику.


Желейный город.


Печенье-мандала.


Съедобная вышивка.


Кукурузные хлопья.


Печенье.


Привлекательная геометрия.


Терракотовая армия.


Забавный гранат.


Шедевры кондитерского искусства, которые тают во рту.


Фруктовое радио.


Леденец.


В духе Микеланджело.


Прозрачный кот.


Аппетитный аметист.

Источник: ФотоТелеграф

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