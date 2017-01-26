20 аппетитных шедевров кулинарного искусства
26 января 2017, 09:00
Рука не поднимается их съесть.
Предлагаем вашему вниманию подборку творений кондитеров и поваров, которым место в музее современного декоративно-прикладного искусства, а не на тарелке.
Фрукты в кокосовом молоке с добавлением пищевого красителя.
«Космические» пончики.
Бэнто.
Авокадо.
Аппетитный шрифт.
Леденец амэдзаику.
Желейный город.
Печенье-мандала.
Съедобная вышивка.
Кукурузные хлопья.
Печенье.
Привлекательная геометрия.
Терракотовая армия.
Забавный гранат.
Шедевры кондитерского искусства, которые тают во рту.
Фруктовое радио.
Леденец.
В духе Микеланджело.
Прозрачный кот.
Аппетитный аметист.
Источник: ФотоТелеграф
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