Все казахстанцы должны приложить максимум усилий для процветания нашей страны

Вопрос, который был поднят Президентом Н.А. Назарбаевым – перераспределение полномочий между ветвями власти, является весьма важным и своевременным, поскольку во-первых, Казахстан позиционирует себя как правовое государство с развитыми демократическими институтами. Но гибкость реализации демократических принципов возможна только при условии своевременных корректировок, одной из которых и является проект реформы, предложенный нашим Президентом.





Во-вторых, Президент довольно мудро отметил, что период сильной президентской власти оправдал себя за 25-летний период, когда были приняты важнейшие внутриполитические и социально-экономические реформы. Настал новый период, когда такие ключевые фигуры нашей политической системы, как Парламент и Правительство, должны по-новому осуществлять собственные должностные полномочия при усилении их ответственности за ход новых преобразований.





В-третьих, оценку эффективности работы Правительства, согласно предложенному законопроекту, должен давать Парламент, что не противоречит конституционным основам нашего государства. Более того, казахстанская политическая модель будет подвержена плавной трансформации, от которой мы будем ожидать только положительные результаты.





Хотелось бы, чтобы в обсуждении данного нововведения приняли участие не только специалисты (чиновники, юристы, правоведы, экономисты), но и широкие слои нашего общества. Только в процессе совместного обсуждения возможно сделать правильный выбор в рамках реализации Пятого пункта «Открытое Правительство» Пяти институциональных реформ, а цель у нас одна – прилагать все усилия для процветания нашего Казахстана. Те предложения, которые звучат с уст Президента Н.А. Назарбаева достойны пристального внимания, поскольку в наши дни не каждому руководителю дано прибывать у власти столь длительный период времени – времени, когда материальное положение граждан ежегодно улучшается, а международный авторитет страны продолжает расти.





Mацюк Дмитрий Анатольевич кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социально-политических дисциплин Актюбинского Регионального гос.университета им. К. Жубанова





Фото: bilim-pavlodar.gov.kz



