Астероид размером с автобус пронесся мимо Земли

Расстояние от нашей планеты составляло 261 000 км — это примерно две трети пути до Луны.

«Следующая остановка — Земля». К счастью, все же нет. Астероид размером с автобус пронесся между Луной и нашей планетой , пишет , пишет портал "Моя планета"





Небесный булыжник был замечен только в пятницу, 20 января. Астероид 2017 BX (такое название было ему присвоено) проскочил между Землей и ее спутником в среду, 25 января, в 7:45 мск. Расстояние от нашей планеты составляло 261 000 км — это примерно две трети пути до Луны, передает Business Insider.





Размер «автобуса» составлял от 4 до 14 м, двигался он со скоростью 26 700 км/ч. Тем не менее для того, чтобы представлять реальную опасность для Земли, астероид оказался слишком маленьким и медленным.





Но ученых заботит не сам астероид, а тот факт, что обнаружить его смогли слишком поздно. Похожий случай произошел 9 января. Тогда мимо Земли пронесся более крупный астероид — размером со здание.



