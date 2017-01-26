Дело Нанаева: забили до смерти за четыре минуты

Далее, по словам Амреновой, она видела суматоху, много людей, потом образовалась куча.

"Там было много людей, Мендыбаев тоже пошел туда. Я увидела, что там торчат ноги, что Игорь лежит. Мендыбаев его задел по ноге. Может, хотел посмотреть, шевелится он или нет. Я его оттолкнула и спросила: "Что ты делаешь?". Я видела, что Кайбаров пнул Игоря по голове, еще три незнакомых мне парня в темной одежде стояли возле его головы, и двое пнули Нанаева тоже в область головы. Один был в капюшоне. Я побежала к Каиржановой, Мендыбаев ушел с каким-то парнем в другую сторону от Нанаева. Видела, что Аскеров стоял с каким-то парнем, я слышала, что Жанбатыр (Аскеров — прим.) сказал: "Я говорил, что не надо это начинать". Потом я побежала к Нанаеву, увидела лужу крови. Мне парень какой-то крикнул, чтобы я повернула Игоря на бок, потому что он хрипел. Я попыталась, но мне стало страшно и я его отпустила. Потом, держась за голову, подошел Антропов, он мне дал телефон, чтобы вызвать "скорую", — дала показания Амренова.



