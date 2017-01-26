Дело Нанаева: забили до смерти за четыре минуты
26 января 2017, 09:30
Камеры видеонаблюдения зафиксировали начало драки и действия конфликтующих сторон после произошедшего: сама драка и ее финал не попали в объектив.
На очередном судебном заседании по громкому делу о смерти баскетболиста Игоря Нанаева были продемонстрированы видеоматериалы с камер наружного наблюдения.
Камеры, расположенные в ночном клубе "Парк Сити", зафиксировали моменты, когда Антропов (баскетболист, друг Нанаева, потерпевший — прим.) заходит в клуб после удара, когда из клуба выходят баскетболисты и за ними направляется толпа, когда толпа разделяется на две группы, а также начало драки между Игорем Нанаевым и одним из подсудимых Динашем Кайбаровым.
На изображении видно, что рядом с Кайбаровым и Нанаевым в тот момент находились подсудимый Мендыбаев и еще несколько человек, которые проходят по делу свидетелями, в том числе Амренова и Кузнецов, который дает Мендыбаеву прикурить.
По Мендыбаеву у сторон возникли споры: на видео видно, что сразу после первого удара Кайбарова Мендыбаев задевает Нанаева в область затылка. Сторона обвинения считает, что это был удар, однако сторона защиты настаивает, что Мендыбаев просто оттолкнул Нанаева, чтобы он после удара не налетел на него.
Нанаев пытается ответить Кайбарову, но удара не получается, Кайбаров же еще несколько раз ударяет Нанаева, после чего баскетболист отбегает ко второй группе, где стоит Антропов. Мендыбаев жестко толкает Кузнецова в сторону клуба.
Далее в объектив камеры попадает еще один момент драки Нанаева с Кайбаровым, рядом находятся Мендыбаев и Еламан (Олжас, подсудимый — прим.). После этого драка перемещается в слепую зону, и больше ни сама драка, ни ее финал в объективы камер не попадают.
Благодаря камерам наблюдения становится понятно, что Игоря Нанаева практически до смерти забили за четыре минуты. Первый удар Кайбаров нанес Нанаеву в 02.58.18. В 02.59.25 все перемещаются в "слепую зону". В 03.02.06 Динаш Кайбаров возвращается в ночной клуб.
Свои показания суду продолжил давать друг Игоря Нанаева — свидетель Даниил Кузнецов.
Он подчеркнул, что подсудимые и их знакомые никаких диалогов вести не собирались. Они были изначально агрессивно настроены на драку.
Кроме того, Кузнецов пояснил, что сотрудники охраны были на крыльце, но никто к ним за помощью не обращался, они сами урегулировать ситуацию не пытались.
"Почему не обратились к охранникам, чтобы они пресекли эту ситуацию?" — задала вопрос представитель защиты.
"Посчитал, что кто-то другой обратится…" — ответил Кузнецов.
"Почему не побежали за помощью?" — спросила адвокат.
"Не посчитал нужным бежать за помощью", — ответил Кузнецов.
"Почему вы не ввязались в драку, когда вашего друга Игоря Нанаева избивали?" — спросила адвокат.
"Во-первых, я не всю драку видел…. Там люди были, разговаривали на повышенных тонах, то есть, некоторых ударов даже не было слышно", — пояснил Кузнецов.
"Вашего друга фактически убили, простыми словами говоря. Вы не вмешиваетесь в драку, вы не видите возможности бежать, не видите возможности обратиться к охранникам с просьбой разнять дерущихся, вы не видите драку Антропова с другими лицами, чем вы занимались на том месте?" — спросила представитель защиты.
"Я пытался успокоить людей", — отвечает Даниил.
"Каким образом? Кого конкретно вы успокаивали?"
"Там было человек 15… всех людей, кто был рядом со мной, я говорил: "Успокойтесь, ребята, хватит уже, не нужно драк, из-за чего, зачем", — утверждает Кузнецов.
"Вот с Мендыбаевым вы стоите, курите, общаетесь с ним, там не видно никакой агрессии ни с вашей стороны, ни со стороны Мендыбаева. Почему в тот момент вы не убежали, не зашли в клуб, не позвали на помощь, когда уже драка непосредственно между Нанаевым и Кайбаровым началась?" — спросила адвокат.
"Ну, потому что я не мог бросить двух своих друзей с толпой, с неизвестными мне людьми, которые были агрессивно настроены, которые не хотели вести никаких диалогов, ясно своим всем поведением давали нам понять, что сейчас мы получим по щам!" — заявил Кузнецов.
"Что толку, что вы там оставались, вы все равно ни во что не вмешивались", — констатировала сторона защиты.
Возникли вопросы к свидетелю Кузнецову и у председательствующего судьи Михала Гусева.
"Вы на прошлом заседании сказали: "Нанаева стали запинывать" — во множественном числе. Однако сейчас вы говорите, что пинал только Кайбаров", — подчеркнул судья Михаил Гусев.
"Я видел только Кайбарова", — утверждал Кузнецов.
Однако сторона потерпевших попросила огласить показания, данные свидетелем в ходе проверки показаний на месте, которые не совпадают с показаниями на процессе.
"Как пояснил Кузнецов, он увидел, что из толпы, находящейся вблизи Нанаева, появился парень в темной куртке, который нанес два удара по голове лежащего Нанаева, в область головы. После третьего удара Кайбаровым… Далее Кузнецов пояснил, что после этих ударов тот парень куда-то скрылся. На предложение описать куртку Кузнецов уточнил, что она была темного цвета, болоньевая, без капюшона, человек также был одет в темные брюки", — зачитал адвокат показания Кузнецова, при этом уточнив у Даниила, давал ли он такие показания в ходе следствия. Кузнецов со стороной защиты согласился.
"Да, я просто забыл об этом… Из-за шокового состояния часть воспоминаний скрылась. Да, действительно, я видел этого человека в темной куртке. Видел со спины. Возможно, это был тот парень, который надевал капюшон на том видео, где драка началась (речь идет об одном из свидетелей — прим.). Но я не уверен", — отметил Даниил Кузнецов.
"Вы же говорили, что капюшона не было", — уточнил прокурор Азамат Жансеитов.
"Был капюшон…"
"Вы можете утверждать, что это был тот парень, который был на видео?" — спросил прокурор. "Нет, не могу утверждать, но по телосложению похож", — заключил Кузнецов.
Свидетель Ботагоз Амренова, которая в тот вечер находилась в эпицентре событий, встречалась с Мендыбаевым около двух лет, потом они расстались, но за десять дней до драки приняли решение общаться. С Аскеровым (подсудимый — прим.) она дружит, с Макатовым (подсудимый — прим.) училась в школе. В тот роковой вечер она с подругами отдыхала в ночном клубе "Парк Сити", там же был ее бывший парень Адиль Мендыбаев и друг Жанбатыр Аскеров.
"Ближе к трем Каиржановой стало плохо, и мы пошли на улицу подышать, с нами пошли Мендыбаев с Аскеровым. Подошел Антропов, попросил у парней закурить, потом подошел к нам, спросив: "Девчонки, вы баскетболистки?", приобнял Каиржанову и отвел в сторону, я пошла за ними. Они разговаривали… Потом подошел Мендыбаев, он нас приревновал. Подошел Аскеров, отвел Антропова в сторону, они разговаривали. Потом туда подошел Кайбаров, я тоже подошла, но Антропов меня успокоил, что все нормально", — рассказала Амренова.
Девушка отметила, что через некоторое время Антропов прошел в клуб. Как Кайбаров его ударил, она не видела.
"Потом вышли Антропов, Нанаев, Кузнецов, ушли в сторону, все пошли за ними. Кайбаров, Мендыбаев и еще много людей. Потом Нанаев отошел с Кайбаровым в сторону, я пошла за ними, они разговаривали на повышенных тонах, Игорь руками махал. Я говорила: "Успокойтесь, парни". Потом подошли Мендыбаев, Кузнецов, парень в капюшоне, который встал рядом с Кайбаровым. Мендыбаев меня оттолкнул и сказал: "Иди к Айгуль", чтобы я не лезла в мужской разговор. Я отошла, но потом вернулась. Вскоре Кайбаров ударил Нанаева, он сделал два шага назад на Мендыбаева, тот его оттолкнул от себя. Потом Игорь попытался ударить Кайбарова, но не получилось. Кайбаров еще два раза его ударил, Игорь убежал в сторону клуба. И все пошли туда", — сказала в своих показаниях Амренова.
Далее, по словам Амреновой, она видела суматоху, много людей, потом образовалась куча.
"Там было много людей, Мендыбаев тоже пошел туда. Я увидела, что там торчат ноги, что Игорь лежит. Мендыбаев его задел по ноге. Может, хотел посмотреть, шевелится он или нет. Я его оттолкнула и спросила: "Что ты делаешь?". Я видела, что Кайбаров пнул Игоря по голове, еще три незнакомых мне парня в темной одежде стояли возле его головы, и двое пнули Нанаева тоже в область головы. Один был в капюшоне. Я побежала к Каиржановой, Мендыбаев ушел с каким-то парнем в другую сторону от Нанаева. Видела, что Аскеров стоял с каким-то парнем, я слышала, что Жанбатыр (Аскеров — прим.) сказал: "Я говорил, что не надо это начинать". Потом я побежала к Нанаеву, увидела лужу крови. Мне парень какой-то крикнул, чтобы я повернула Игоря на бок, потому что он хрипел. Я попыталась, но мне стало страшно и я его отпустила. Потом, держась за голову, подошел Антропов, он мне дал телефон, чтобы вызвать "скорую", — дала показания Амренова.
Она также рассказала, что когда ждали "скорую", она находилась рядом, в это время друг Нанаева Даниил Кузнецов был пьяный, он сидел возле Нанаева с бутылкой пива и говорил: "Братан, вставай!".
"Я дождалась "скорую", проводила медбрата до Нанаева и зашла в клуб. Потом мне какой-то парень сказал, что Нанаев сам встал на ноги и его завели в "скорую". Я успокоилась поэтому. Мы успокоились, не знали, что все так… Потом мы поехали к Мендыбаеву, чтобы покурить кальян", — отметила Амренова.
Процессуальный прокурор особенно уточнил один факт.
"Мендыбаев именно задел Нанаева по ноге? В ходе досудебного расследования у вас были другие показания. Вы говорили: "Мендыбаев стоял в районе туловища и нанес один удар, куда именно, я не знаю. В этот момент я оттолкнула Мендыбаева в сторону, сказав: "Что ты делаешь?". Он убрал мою руку, потом я отошла в сторону Каиржановой, а все остались там", — зачитал предыдущие показания Амреновой Азамат Жансеитов.
На что свидетель ответила, что дала первоначальные показания под давлением оперативников, которые давили на не и якобы обещали ее "закрыть".
"Меня там держали 12 часов без еды и воды. Мне было уже все равно, что говорить", — отметила Амренова. Назвать фамилии следователей, якобы оказавших давление на нее, она не смогла.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Казинформ
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