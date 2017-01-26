Кайсар Жумабайулы назначен руководителем редакции газеты "Вечерняя Астана"
26 января 2017, 09:32
Ранее он занимал должность советника акима Астаны.
Пост руководителя редакции газеты "Вечерняя Астана" в ТОО "Елорда Аqparat" занял Қайсар Жұмабайұлы. Ранее он занимал должность советника акима Астаны, сообщает Zakon.kz
Қайсар Жұмабайұлы окончил факультет журналистики Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби. В том же университете получил степень магистра по специальности "социолог" (факультет философии и политологии). Затем окончил Алматинский институт непрерывного образования по специальности "финансист".
Имеет опыт работы в СМИ (с 1997 по 2009 годы). В разные годы работал в городской газете "Столичное обозрение"; ТРК "31 канал", ТРК "Шахар"; РТРК "Казахстан", АО "Хабар".
Работал в департаменте по связям в общественностью в инвестиционно-промышленной корпорации TSC-group, пресс-секретарем министра по инвестициям и развитию РК.
Фото: Facebook
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