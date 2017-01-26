Об уменьшении объемов задумалась американка со 150-сантиметровыми бедрами
26 января 2017, 09:41
Из-за необычных форм она чувствует предвзятое отношение коллег и окружающих.
Жительница американского города Майами с окружностью бедер 150 сантиметров решила уменьшить их объем, так как подобные размеры мешают ей в работе, передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.
Кортни Барнс (Courtney Barnes) несколько лет проработала танцовщицей. Ради увеличения своей популярности в социальных сетях и среди клиентов в 2010 году женщина сделала множественные инъекции запрещенных препаратов, чтобы увеличить свои бедра. «Мне повезло, что не было никаких осложнений», — отметила она.
Теперь 32-летняя Барнс получила экономическое образование и работает по специальности, но из-за необычных форм чувствует предвзятое отношение коллег и окружающих.
«Я хочу, чтобы мужчины, женщины и дети понимали, что размер ягодиц не влияет на интеллектуальные способности человека», — сказала она. Американка проконсультировалась с пластическим хирургом и планирует в ближайшее время уменьшить размер своих бедер.
Фото: @damn_msmiami
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