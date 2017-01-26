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Новости за сегодня

Круглый стол по обсуждению проекта нацстандарта

«Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца.

Технические условия»

 

В городе Алматы 25 января 2017 года состоялся круглый стол по обсуждению проекта национального стандарта «Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца. Технические условия», разработанный ТК 78 «Строительные материалы и изделия».

В работе круглого стола приняли участие представители ДКТРМ по г.Алматы, ЮФ РГП «КазИнСт», ЮКФ «КазИнМетр», представительства ТОО «НЦА» в г.Алматы, ОЮЛ «Индустриальные строительные технологии РК», ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство», АО «КазНИИСА».

Проект стандарта разработан ТК 78 по заявке отечественного производителя продукции. Разработчик сообщил о проведенной работе по проекту национального стандарта и ответил на вопросы по проекту.

Актуальность разработки стандарта обусловлена отсутствием в действующих нормативных документах, требований по выпуску плит, для применения во всех климатических зонах с различными размерами, предоставляющих возможность реализовывать многообразные облицовочные решения.

Введение настоящего стандарта в действие позволит применять пользователю новые инновационные материалы, предназначенные для:

- наружной и внутренней облицовки элементов общественных и промышленных зданий и сооружений, в т.ч. - в качестве панелей для навесных фасадных систем;

- устройства полов и лестниц;

- использования в качестве облицовочных и декоративных элементов жилых, офисных, санитарных помещений, бассейнов;

- изготовления элементов кухонной, офисной, лабораторной мебели и барных стоек;

- изготовления архитектурно-строительных и ритуальных изделий.

Участникам круглого стола также была предоставлена информация о проводимой работе в сфере технического регулирования и метрологии.

26 января 2017, 09:52
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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