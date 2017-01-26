Допинг-скандал: Как казахстанских атлетов будут защищать в суде
26 января 2017, 10:06
За прошедший год было зарегистрировано всего четыре случая обнаружения допинга на чемпионатах РК.
26 января в Лозанне состоится заседание Спортивного арбитражного суда. Ожидается, что суд будет длиться 3-4 часа. После - Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики примет решение касательно дисквалификации Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстан на заседании представит генеральный секретарь отечественной Федерации Омар Мустафин. Адвокатом и официальным представителем будет опытный швейцарский адвокат Клод Рамони.
«Со стороны Федерации тяжелой атлетики мы сделаем все, чтобы решение суда не повлияло критически на карьеру спортсменов. Так как в первую очередь мы намерены бороться за то, чтобы дисквалификация вообще не была применена», - говорится в ответе на официальный запрос агентства. В Федерации надеются на справедливую оценку предпринятых усилий по борьбе с допингом.
«Спортивному арбитражному суду мы намерены сообщить о наших профилактических мерах, таких как десятки семинаров, которые мы проводим с атлетами всех возрастов, сотнях индивидуальных бесед со спортсменами. Нельзя не отметить множество проб, которые совместно с Казахстанским национальным антидопинговым центром были взяты у наших ребят на национальном уровне. Плюс к этому ФТА РК сотрудничает с Казахстанской Ассоциацией спортивной медицины. В рамках данного сотрудничества мы проводим обучение наших спортсменов правилам употребления лекарственных средств в случае травмы или болезни, и культуре и правилам принятия пищевых добавок», - добавили в Федерации.
В пресс-службе подчеркнули, что за прошедший год было зарегистрировано всего четыре случая обнаружения допинга на чемпионатах РК. На международных соревнованиях - не было ни одного, что в свою очередь является хорошим результатом. В целом по республике ведется активная всесторонняя работа по борьбе с допингом.
О ней свидетельствуют обнаружение и пресечение случаев нарушения на внутреннем уровне. В случае, если все же будет принято решение об отстранении сборной Казахстана от соревнований на год, то дисквалификация окажет минимальное влияние на карьеру атлетов. Спортсмены могут пропустить ежегодные турниры, такие как чемпионат Азии и чемпионат мира во всех трех возрастных категориях.
«Примечательно, что соревнования текущего года не являются лицензионными, в связи с чем, даже если дисквалификации и произойдет, то она не повлияет на набор очков и лицензий на Олимпиаду-2020 в Токио. К тому же следует учитывать, что дисквалификация не означает прекращение тренировочной деятельности команды и приостановку национальных соревнований», - подчеркнули в Федерации.
Напомним, по итогам перепроверки результатов Олимпийских игр 2008 и 2012 годов медалей лишились Илья Ильин (два «золота»), Майа Манеза («золото»), Светлана Подобедова («золото»), Зульфия Чиншанло («золото»), Ирина Некрасова («серебро»), Мария Грабовецкая («бронза»). 22 июня 2016 года Исполком IWF принял постановление, что в случае, если перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов дадут три и более положительных результатов, то национальные федерации, которые представляют эти спортсмены, будут дисквалифицированы на год.
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