Допинг-скандал: Как казахстанских атлетов будут защищать в суде

За прошедший год было зарегистрировано всего четыре случая обнаружения допинга на чемпионатах РК.

26 января в Лозанне состоится заседание Спортивного арбитражного суда. Ожидается, что суд будет длиться 3-4 часа. После - Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики примет решение касательно дисквалификации Казахстана, передает корреспондент МИА « После - Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики примет решение касательно дисквалификации Казахстана, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Казахстан на заседании представит генеральный секретарь отечественной Федерации Омар Мустафин. Адвокатом и официальным представителем будет опытный швейцарский адвокат Клод Рамони.





«Со стороны Федерации тяжелой атлетики мы сделаем все, чтобы решение суда не повлияло критически на карьеру спортсменов. Так как в первую очередь мы намерены бороться за то, чтобы дисквалификация вообще не была применена», - говорится в ответе на официальный запрос агентства. В Федерации надеются на справедливую оценку предпринятых усилий по борьбе с допингом.





«Спортивному арбитражному суду мы намерены сообщить о наших профилактических мерах, таких как десятки семинаров, которые мы проводим с атлетами всех возрастов, сотнях индивидуальных бесед со спортсменами. Нельзя не отметить множество проб, которые совместно с Казахстанским национальным антидопинговым центром были взяты у наших ребят на национальном уровне. Плюс к этому ФТА РК сотрудничает с Казахстанской Ассоциацией спортивной медицины. В рамках данного сотрудничества мы проводим обучение наших спортсменов правилам употребления лекарственных средств в случае травмы или болезни, и культуре и правилам принятия пищевых добавок», - добавили в Федерации.



