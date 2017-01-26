Умерла многократная лауреатка «Золотого глобуса» Мэри Тайлер Мур
26 января 2017, 10:07
В ее последние минуты рядом с ней находились муж и близкие.
Известная в прошлом американская актриса Мэри Тайлер Мур (Mary Tyler Moore) умерла на 81-м году жизни, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Известность актрисе принесли съемки в сериале 1960-х годов «Шоу Дика Ван Дайка», за него она получили две премии «Эмми» и один «Золотой глобус». В 1970-е к актрисе пришел еще больший успех в связи с участием в комедийном шоу «Мэри Тайлер Мур».
Всего за свою актерскую карьеру Мур снялась в 60 фильмах и сериалах, ее мастерство было отмечено семью премиями «Эмми», тремя «Золотыми глобусами», двумя «Тони», четырьмя наградами «Народный выбор». Кроме того, артистка была один раз номинирована на «Оскар». В 1992 году у Мур появилась собственная звезда на «Голливудской аллее славы», а в 2012 году она была удостоена почетной награды Гильдии киноактеров США за профессиональные достижения.
Представитель актрисы Мара Баксбаум сообщила, что Мур скончалась в больнице одного из городов (конкретное название не приводится) в штате Коннектикут, США, в ее последние минуты рядом с ней находились муж и близкие. Ранее в среду американские СМИ сообщили о госпитализации кинозвезды в тяжелом состоянии.
Фото: Sam Mircovich / Reuters
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