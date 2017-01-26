Умерла многократная лауреатка «Золотого глобуса» Мэри Тайлер Мур

Известность актрисе принесли съемки в сериале 1960-х годов «Шоу Дика Ван Дайка», за него она получили две премии «Эмми» и один «Золотой глобус». В 1970-е к актрисе пришел еще больший успех в связи с участием в комедийном шоу «Мэри Тайлер Мур».





Всего за свою актерскую карьеру Мур снялась в 60 фильмах и сериалах, ее мастерство было отмечено семью премиями «Эмми», тремя «Золотыми глобусами», двумя «Тони», четырьмя наградами «Народный выбор». Кроме того, артистка была один раз номинирована на «Оскар». В 1992 году у Мур появилась собственная звезда на «Голливудской аллее славы», а в 2012 году она была удостоена почетной награды Гильдии киноактеров США за профессиональные достижения.