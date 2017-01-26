Ветеринары ВКО предложили новые меры по борьбе с опасными заболеваниями

Вакцины не будут транспортироваться по принципу «лишь бы довезти».

Основные направления развития ветеринарии ВКО, а также создание условий для модернизации производства сельскохозяйственной продукции за счет внедрения международных стандартов обсудили на специальном совещании, проходившем под председательством заместителя акима области Дуйсенгазы Мусина, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.





На сегодняшний день для борьбы с опасными заболеваниями, такими как сибирская язва, бруцеллез и ящур работа должна проводиться эффективно и с новым материально-техническим оборудованием, отметил на совещании руководитель управления ветеринарии Аскар Жакупбаев. Необходимо закупить специальный транспорт, оснащенный GPS- навигатором, для перевозки и хранения препаратов, а также холодильное оборудование с индикатором температуры и звуковым сигналом при нарушении условий хранения препаратов.





- В этом году мы закупим автотранспорт. Благодаря которому, будет соблюдаться температурный режим и сохранность биопрепаратов, что предотвратит возникновение новых эпизоотических очагов. Вакцины не будут транспортироваться по принципу «лишь бы довезти», - добавил Аскар Шакенович.





К слову, общее количество очагов особо опасных болезней за 2016 год снизилось на 36 случаев. Если в 2015 году всего было выявлено 55 очагов, то в 2016 году – 19. Вместе с тем, выявлен 1 очаг заболевания сибирской язвой в Жарминском районе. А вот заболеваемость людей бруцеллезом по сравнению с 2015 годом снизилась на 9 случаев. Этому способствуют принятые профилактические меры и разъяснительная работа с населением.





Заместитель акима ВКО Дуйсенгазы Мусин положительно оценил работу управления ветеринарии, добавив, что нужно продолжать мероприятия в этом направлении и не останавливаться на достигнутом.





-Я считаю, что в целом эпизоотическая обстановка в регионе стабильная. Все предложения по оснащению материально-техническим оборудованием поддерживаю. Также необходимо привлекать молодых специалистов в село, обеспечивать их жильем и подъемными средствами, так как на данный момент существует нехватка квалифицированных кадров в сельских округах, - подчеркнул заместитель акима ВКО Дуйсенгазы Мусин.



