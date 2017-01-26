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В ЗКО четверо детей обварились кипятком

26 января 2017, 10:09

Врачи настоятельно просят родителей внимательнее следить за детьми. Основную часть группы риска составляют дети до 5 лет.


Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, всего за три недели 2017 года было зарегистрировано 4 случая тяжелых ожогов 3-4 степени у маленьких детей, сообщает "Мой ГОРОД".

- 24 января в поселке Жалпактал 11-месячная девочка получила 20% ожог нижних конечностей. Со слов родителей, ребенок опрокинул на себе ведро с водой, которое стояло на печке. Девочка была доставлена в больницу с термическим ожогом и ожоговым шоком. Сейчас состояние стабилизировалось, - сообщили в облздраве. - Второй случай произошел в поселке Серебряково. Там полуторагодовалая девочка также ошпарилась кипятком, стащив на себя ведро. Ребенок был доставлен в детскую больницу с 63% ожогов тела.

Врачи настоятельно просят родителей внимательнее следить за детьми. Основную часть группы риска составляют дети до 5 лет.


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