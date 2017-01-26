В Павлодаре при пожаре в театре моды пострадали четверо детей

- Годовалый мальчик и двухлетняя девочка получили отравления угарным газом средней степени, 12-летняя девочка госпитализирована с ожогами лица и обоих кистей второй и третьей степени, - сообщают в ДЧС. - Пятилетний мальчик доставлен в реанимацию первой горбольницы с отравлением угарным газом и ожогами обоих кистей рук второй и третьей степеней. Состояние его оценивается, как удовлетворительное. Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализирована 32-летняя женщина, получившая серьезные ожоги лица и рук и отравление угарным газом. Состояние 76-летней пострадавшей, отравившейся угарным газом, врачи оценивают как удовлетворительное.





Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, в пятиэтажке по улице Пахомова, 72 загорелся мусор под лестницей и щитовая на первом этаже в смежном складском помещении театра моды «Райсы». В театре загорелся деревянный пол и одежда. С верхних этажей пожарным пришлось эвакуировать 10 человек, в том числе и троих детей.



