В Павлодаре при пожаре в театре моды пострадали четверо детей
26 января 2017, 10:16
Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, в пятиэтажке по улице Пахомова, 72 загорелся мусор под лестницей и щитовая на первом этаже в смежном складском помещении театра моды «Райсы». В театре загорелся деревянный пол и одежда.
В Павлодаре в результате пожара в театре моды «Райсы» пострадали шесть человек, четверо из которых дети.
- Годовалый мальчик и двухлетняя девочка получили отравления угарным газом средней степени, 12-летняя девочка госпитализирована с ожогами лица и обоих кистей второй и третьей степени, - сообщают в ДЧС. - Пятилетний мальчик доставлен в реанимацию первой горбольницы с отравлением угарным газом и ожогами обоих кистей рук второй и третьей степеней. Состояние его оценивается, как удовлетворительное. Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализирована 32-летняя женщина, получившая серьезные ожоги лица и рук и отравление угарным газом. Состояние 76-летней пострадавшей, отравившейся угарным газом, врачи оценивают как удовлетворительное.
Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, в пятиэтажке по улице Пахомова, 72 загорелся мусор под лестницей и щитовая на первом этаже в смежном складском помещении театра моды «Райсы». В театре загорелся деревянный пол и одежда. С верхних этажей пожарным пришлось эвакуировать 10 человек, в том числе и троих детей.
Напомним, 5 октября 2015 года было совершено нападение на руководителя "Театра моды Райсы" Райсу Раимбекову. Трое злоумышленников тогда подкараулили женщину утром у дверей ее квартиры, и напали, когда она выходила на работу. Они затолкнули модельера назад в квартиру и жестоко избили ее, проломив череп.
Источник: pavlodarnews.kz
Фото: FireStock
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