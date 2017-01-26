Владимир Путин подсказал студентам слова песни «Четырнадцать минут до старта»

Во время общения со студентами Московского государственного университета российский глава Владимир Путин подпел слова песни «Четырнадцать минут до старта» после того, как некоторые учащиеся из-за волнения забыли слова песни , сообщает , сообщает РИА Новости





Как оказалось, в конце встречи с лидером государства студенты захотели исполнить под гитару композицию «Четырнадцать минут до старта». Однако во время выступления некоторые молодые люди переволновались и забыли слова песни. Президент РФ Владимир Путин пришел им на помощь, напомнив и подпев нужные строчки.





Помимо этого, студенты учебного заведения в ходе проведения встречи подарили лидеру российского государства черный пояс мастера спорта по дзюдо и попросили принять участие в мастер-классах в секции восточных единоборств.









Фото: kremlin.ru