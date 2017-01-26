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Владимир Путин подсказал студентам слова песни «Четырнадцать минут до старта»

26 января 2017, 10:25

Некоторые молодые люди переволновались.


Во время общения со студентами Московского государственного университета российский глава Владимир Путин подпел слова песни «Четырнадцать минут до старта» после того, как некоторые учащиеся из-за волнения забыли слова песни, сообщает РИА Новости.

Как оказалось, в конце встречи с лидером государства студенты захотели исполнить под гитару композицию «Четырнадцать минут до старта». Однако во время выступления некоторые молодые люди переволновались и забыли слова песни. Президент РФ Владимир Путин пришел им на помощь, напомнив и подпев нужные строчки.

Помимо этого, студенты учебного заведения в ходе проведения встречи подарили лидеру российского государства черный пояс мастера спорта по дзюдо и попросили принять участие в мастер-классах в секции восточных единоборств.


Фото: kremlin.ru
Видео: Archie Goodwin/youtube.com

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