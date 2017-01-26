СНиПы и стандарты по безопасности и здоровью детей пересмотрят в 2017 году

На рабочей встрече заместителя Премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетова с депутатами Сената Парламента РК-членами Комитета по социально-культурному развитию и науке во главе с председателем Комитета Бырганым Айтимовой обсудили ключевые вопросы, касающиеся социального блока, сообщает Zakon.kz.

В частности, были рассмотрены вопросы, касающиеся дошкольного воспитания и обучения, такие как автоматизация постановки на очередь детей и выдачи направлений в детские сады, расширение сети дошкольных объектов, в том числе за счет ГЧП в этом году планируется создать 41,9 тысяч новых мест.

Что касается среднего образования, рассмотрено строительство 56 школ взамен аварийных и трехсменных школ, переход 2,5,7 классов на обучение по обновлённым программам и пятидневную учебную неделю, проведение ЕНТ по новому формату с разделением выпускных и вступительных экзаменов.

Стоит отметить, что на этот год запланировано пересмотреть все СНиПы и стандарты по школьному питанию, оборудованию, школьной одежде, спорту и другим вопросам, затрагивающим безопасность, здоровье и благополучие детей.

В техническом и профессиональном образовании прорабатывается запуск проекта «бесплатное профессионально-техническое образование для всех», охват по предварительным данным составляет 47,3 тысячи человек, разработка новых модульных программ по 65 рабочим специальностям, обучение 5200 преподавателей и мастеров производственного обучения для реализации новых программ.

В высшем и послевузовском образовании будут внедрены принципы корпоративного управления в вузах, создание служб внутреннего аудита, изменение организационно-правовой формы вузов с переходом в некоммерческие акционерные общества, замена государственной аттестации вузов международной аккредитацией.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы здравоохранения по созданию фонда социального медицинского страхования и его филиалов в регионах. В этом году будет открыт педиатрический факультет во всех медицинских ВУЗах и поэтапно восстановлены педиатрические участки, во всех регионах в поликлиническом звене будут внедрены электронные очереди. Поэтапно будут открываться кабинеты централизованного разведения химиопрепаратов на базе онкологических диспансеров в соответствии с международными стандартами. Также рассмотрены вопросы по внедрению регрессивной шкалы наценок на лекарственные средства в розничной сети.