«Реал» изменил эмблему из-за из уважения к религиозным чувствам поклонников
26 января 2017, 10:41
Так, на фирменной продукции, с эмблемы клуба уберут христианский крест
Мадридский «Реал» откажется от креста на эмблеме с целью нежелания оскорбить религиозные чувства поклонников, сообщает Zakon.kz.
Так, на фирменной продукции, с эмблемы клуба уберут христианский крест
Вице-президент ближневосточной компании Marka Халед аль-Мхеири, которая приобрела права на производство и продажу продукции с символикой «Реала» считает, что на Ближнем Востоке очень чувствительно относятся к изображению креста и мадридцы решили эмблему «отредактировать». Крест убрали лишь на эмблеме товаров для Ближнего Востока.
«Реал» — один из самых титулованных клубов в испанском футболе, завоевавший 60 национальных титулов и 11 побед в Лиге чемпионов.
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