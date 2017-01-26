«Реал» изменил эмблему из-за из уважения к религиозным чувствам поклонников

Так, на фирменной продукции, с эмблемы клуба уберут христианский крест

Мадридский «Реал» откажется от креста на эмблеме с целью нежелания оскорбить религиозные чувства поклонников , сообщает , сообщает Zakon.kz





Так, на фирменной продукции, с эмблемы клуба уберут христианский крест





Вице-президент ближневосточной компании Marka Халед аль-Мхеири, которая приобрела права на производство и продажу продукции с символикой «Реала» считает, что на Ближнем Востоке очень чувствительно относятся к изображению креста и мадридцы решили эмблему «отредактировать». Крест убрали лишь на эмблеме товаров для Ближнего Востока.





«Реал» — один из самых титулованных клубов в испанском футболе, завоевавший 60 национальных титулов и 11 побед в Лиге чемпионов.



