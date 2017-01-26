А.Мамин заслушал отчет о модернизация на космодроме Байконур

Первый заместитель Премьер-Министра РК посетил с рабочей поездкой социальные и промышленные объекты Байконура и Кызылорды.





Аскар Мамин заслушал отчет о ходе реализации казахстанско-российского проекта «Байтерек», в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур. В частности, космического ракетного комплекса «Зенит». Также было доложено о выполнении работ по утилизации объектов комплекса «Байконур», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.





В декабре 2016 года в ходе рабочего визита Президента РК Н.Назарбаева в РФ были подписаны: Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур» и Протокол «О внесении изменения в межгосударственное Соглашение о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года, в части перечня государственных органов РК».





А.Мамин подчеркнул, что «исполнение Концепции позволит реализовать приоритетные направления сотрудничества Казахстана и России по развитию комплекса «Байконур» в интересах обоих государств, обеспечить перспективное планирование дальнейшего развития комплекса, а также позволит реализовать новые совместные космические проекты».





В рамках рабочей поездки в Кызылордe Первый заместитель Премьер-Министра РК посетил новый микрорайон «Нұр орда», где доложили о ходе жилищного строительства в регионе. По программе «Развитие регионов до 2020 года» в данном микрорайоне построено 20 многоэтажных домов.





А.Мамин ознакомился с работой главного теплоснабжающего объекта региона – Кызылординской ТЭЦ и заслушал доклад о модернизации данного объекта.





Посетил строительную площадку первого в Казахстане завода по производству листового стекла. Предприятие будет введено в эксплуатацию во втором квартале текущего года. Здесь планируется наладить выпуск 200 тысяч тонн листового, энергосберегающего, солнцезащитного, многофункционального стекла в год.





Также А.Мамин осмотрел новый мост на левом берегу реки Сырдарья и ознакомился с проектом застройки левобережной зоны.





По итогам рабочей поездки Первый заместитель Премьер-Министра РК провел совещание по вопросам развития Кызылординской области. В ходе совещания с докладом выступил аким региона К.Кушербаев. Он доложил об итогах социально-экономического развития региона за 2016 год и перспективах развития области в текущем, 2017 году.





Фото пресс-служба Премьер-Министра РК



