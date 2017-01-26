Россия уже лишилась 19 медалей с Игр 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб

1 золото, 6 серебряных наград и 6 бронз с Игр-2008 в Пекине и 2 золота и 4 серебра с Олимпиады-2012 в Лондоне.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже лишил сборную России 13 медалей (1 золото, 6 серебряных наград, 6 бронз) с Игр-2008 в Пекине и 6 наград (2 золота, 4 серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб с данных турниров, пишет пишет Р-Спорт





Международный олимпийский комитет (МОК) уже лишил сборную России 13 медалей (1 золото 6 серебряных наград 6 бронз) с Игр-2008 в Пекине и 6 наград (2 золота 4 серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб с данных турниров.

МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.





В среду россиянка Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы.

Ранее медалей Олимпийских игр 2008 года были лишены: Хасан Бароев (борьба, серебро), Хаджимурат Аккаев (тяжелая атлетика, бронза), Дмитрий Лапиков (тяжелая атлетика, бронза), Анна Чичерова (прыжки в высоту, бронза), Екатерина Волкова (бег, бронза), Мария Абакумова (метание копья, серебро), мужская сборная России в эстафете 4 по 400 метров (легкая атлетика, бронза), женская сборная России в эстафете 4 по 100 метров (легкая атлетика, золото), женская сборная России в эстафете 4 по 400 метров (легкая атлетика, серебро), Надежда Евстюхина (тяжелая атлетика, бронза), Марина Шаинова (тяжелая атлетика, серебро).





Наград Игр в Лондоне по результатам перепроверки лишились: Юлия Зарипова (бег, золото), Александр Иванов (тяжелая атлетика, серебро), Наталья Заболотная (тяжелая атлетика, серебро), Татьяна Белобородова (метание молота, золото), Евгения Колодко (толкание ядра, серебро), Апти Аухадов (тяжелая атлетика, серебро).





Из-за дисквалификации Волковой бронзовую медаль Игр-2008 в беге на 3000 метров может получить другая представительница России Татьяна Архипова, которая стала четвертой.



