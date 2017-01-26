Инициативы Президента определят дальнейшую судьбу Казахстана - "Ак жол"

"Акжоловцы" сделали заявление в поддержку обращения Президента Н.Назарбаева по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.





Партийцы последовательно выступают за развитие демократических реформ, обеспечение прозрачности и подотчётности органов власти перед народом, укрепление принципов парламентаризма и расширение полномочий Парламента. Эти задачи обозначены как важные приоритеты в Политической программе партии.

"Поэтому ДПК «Ак жол» с удовлетворением встретила обращение Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти", - говорится в заявлении.





Этим обращением Елбасы, по мнению представителей партии, подводит политические итоги первому 25-летию Независимости, успех которого и преодоление первых трудностей молодого государства были обеспечены сильной президентской вертикалью власти.





Вступая в новый исторический этап национальной государственности Казахстана, Первый Президент остаётся верным своей традиции опираясь на достигнутое, задавать новый вектор движения.





"Выдвинутое им видение дальнейшей демократизации Казахстана не только отвечает тенденциям современности и общественным процессам, но и гарантирует сохранение стабильности государственного управления и обеспечение баланса ветвей власти через новый формат президентской системы.

Вместе с тем, инициативы Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий по решению социально-экономических задач Правительству; выстраивании новой логики взаимодействия Парламента и Правительства; формировании состава кабинета министров по итогам парламентских выборов, усилении подотчётности Правительства перед депутатами и парламентского контроля за исполнительными органами и другие - все эти направления становятся комплексом прогрессивных подходов, способных определить дальнейшую судьбу Казахстана и нашей Независимости на десятилетия вперёд" , - говорится в документе.





Демократическая партия "Ак жол" выражает действенную поддержку историческим решениям Первого Президента, направленным на укрепление демократических институтов, развитие парламентаризма и ответственности государственных органов перед народом.





"Как парламентская партия мы осознаём свою персональную ответственность за успешную реализацию этих реформ, продиктованных временем и политической волей Нурсултана Назарбаева. Уверены, что сотни тысяч членов партии и наших избирателей примут самое активное участие в обсуждении и детальной проработке инициатив Елбасы, для их практического воплощения в жизнь", - отмечается в заявлении.