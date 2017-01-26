Президент Мексики осудил указ Трампа о строительстве стены на границе
26 января 2017, 11:03
Трамп не раз заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в телеобращении к нации выразил сожаление и осудил подписание американским лидером Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе между двумя странами, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
25 января Дональд Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.
«Я уже говорил об этом много раз: Мексика не заплатит ни за какую стену», — подчеркнул глава Мексики.
По словам Ньеты, решение о том, что делать дальше, он примет после того, как получит отчет от правительственной делегации, которая в настоящее время проводит переговоры в Вашингтоне с представителями администрации Трампа. В то же время президент не сказал, отменит ли он запланированный на 31 января визит в США, в ходе которого должны были обсуждаться вопросы двусторонних отношений. Ранее о том, что президент Мексики обдумывает такую возможность в связи с решением Трампа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.
В ходе избирательной кампании Трамп не раз заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек.
Фото: Ricardo Aldayturriaga / Xinhua / Globallookpress.com
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