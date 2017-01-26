Оснащение контрольными приборами учета резервуаров

производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций

16 марта 2016 года за №126 утвержден приказ Министра финансов Республики Казахстан «Правила и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета».

Данный документ запрещает производителям нефтепродуктов осуществлять производство нефтепродуктов без оснащения резервуаров контрольными приборами учета не осуществляющими автомотизированную передачу информации об объемах производства нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота. Осуществлять реализацию (отгрузку) отдельных видов нефтепродуктов с резервуаров производственного объекта производителя нефтепродуктов без перемещения нефтепродуктов через контрольные приборы учета.

Также следует знать, что контрольные приборы учета допускаются к применению как зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечении единства измерений. В этом случае необходимо проверить:

-наличие данного контрольного прибора учета в реестре ГСИ РК (информация с сайта КазИнМетр, справка о наличие в реестре от Государственный научный метрологический центр (как центр государственных эталонов);

-сертификат об утверждении типа, о метрологической аттестации, о признании утверждения типа;

-наличие сертификата о поверке и оттиска поверительного клейма (в виде металлических клейм, латунных клейм, самоклеющих лейблов, пластиковых пломб, металлических гасителей, латунных гасителей и самоклеющихся лейблов-гасителей) наносятся на средства измерения и или эксплуатационную документацию.

Учет нефтепродуктов контрольными приборами учета осуществляется по массе (в тоннах), измерение массы нефтепродуктов осуществляется посредством:

-контрольных приборов учета на приеме сливе/наливе нефтепродуктов определяющих массу поступивших, реализованных и отгруженных нефтепродуктов;

-приема слива/налива нефтепродуктов из железнодорожных, автомобильных цистерн, трубопроводов осуществляются через контрольные приборы учета различных типов, устанавливаются на технологических трубопроводах, в соответствии с технологической схемой производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов, технологических трубопроводах ведущих на эстакады налива.

Измерение массы нефтепродуктов проводят прямым методом динамических измерений, позволяющим получить результат измерения массы непосредственно в килограммах (тоннах).

-наличие массомера (карлиосового расходомера), наличие технического паспорта, инструкции по эксплуатации и документа о происхождении;

-наличие системы безопасности от несанкционированного доступа к контрольным приборам учета (код, ключ, пломба, галографическая наклейка).

В данном методе все используемые средства измерений объединяются в измерительную систему, посредством контролеров и соответствующим программным обеспечением, что позволяет реализовать алгоритм рассчета массы нефтепродуктов автоматически, при этом система должна обеспечивать возможность передачи данных (по сети Интернет, телефонной линии) через информационную систему оператора. Алгоритм расчета и погрешность измерительной системы, при измерительной системы, при измерении массы нефтепродукта, должны быть указаны в методике выполнения измерений;

-наличие поточных преобразователей плотности, давления и температуры;

-наличие преобразователей расхода, давления и температуры или счетчиков жидкости;

-наличие технического паспорта, инструкции по эксплуатации и документа о происхождении на каждое средство измерений;

-наличие методики выполнения измерений отвечающей требованиям;

-наличие свидетельства о метрологической аттестации методики выполнения измерений;

-наличие отметки на методике выполнениии измерений о регистрации в реестре государственной системы обеспечения измерений РК;

-наличие системы безопасности от несанкционированного доступа к контрольным приборам учета(код, ключ, пломба, галографическая наклейка).

Главный специалист

РГУ «ДКТРМ по г.Алматы»

Жетыбаев Е.Т.