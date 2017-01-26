В Восточно-Казахстанской области установлено 276 сибиреязвенных захоронений
26 января 2017, 11:09
По информации профильного ведомства, сейчас к зоне, неблагополучной с точки зрения заболеваемости ящуром, относится большая часть региона, включая областной центр и город Семей.
На территории Восточно-Казахстанской области установлено местонахождение всех сибиреязвенных захоронений, сообщает YK-news.kz.
Управление ветеринарии области отчиталось о проведенной за год работе. По словам специалистов, общее количество очагов особо опасных болезней за 2016 год снизилось на 36 случаев. Вместе с тем в 2016 году выявлен один очаг заболевания сибирской язвы в Жарминском районе. Обеспокоенность вызывают и другие заболевания сельскохозяйственных животных.
— Была введена зона особого режима на границе КНР с целью обеспечить контроль по ящуру и другим инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных, — отметил руководитель управления ветеринарии ВКО Аскар Жакупбаев.
По информации профильного ведомства, сейчас к зоне, неблагополучной с точки зрения заболеваемости ящуром, относится большая часть региона, включая областной центр и город Семей.
Фото: СеверПост
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