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В Восточно-Казахстанской области установлено 276 сибиреязвенных захоронений

26 января 2017, 11:09

По информации профильного ведомства, сейчас к зоне, неблагополучной с точки зрения заболеваемости ящуром, относится большая часть региона, включая областной центр и город Семей.


На территории Восточно-Казахстанской области установлено местонахождение всех сибиреязвенных захоронений, сообщает YK-news.kz.

Управление ветеринарии области отчиталось о проведенной за год работе. По словам специалистов, общее количество очагов особо опасных болезней за 2016 год снизилось на 36 случаев. Вместе с тем в 2016 году выявлен один очаг заболевания сибирской язвы в Жарминском районе. Обеспокоенность вызывают и другие заболевания сельскохозяйственных животных.

— Была введена зона особого режима на границе КНР с целью обеспечить контроль по ящуру и другим инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных, — отметил руководитель управления ветеринарии ВКО Аскар Жакупбаев.

По информации профильного ведомства, сейчас к зоне, неблагополучной с точки зрения заболеваемости ящуром, относится большая часть региона, включая областной центр и город Семей.

Фото: СеверПост

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