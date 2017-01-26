Назначен председатель правления НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан»

Им стал Аблайхан Оспанов, ранее он занимал пост зампредседателя правления АО «Центр развития города Алматы».

Сегодня состоялся совет директоров Государственной корпорации «Правительство для граждан» под председательством заместителя Премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова. На заседании советом директоров единогласно был избран Председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов , сообщает пресс-служба Министерства информации и коммуникаций РК.





А.Оспанов родился 16 июня 1986 года.Свою трудовую деятельность начал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел», затем работал в частных компаниях - прошел путь от менеджера проекта до начальника отдела управления проектами. В 2011 году перешел на государственную службу в Министерство внутренних дел РК.

Работал в должности старшего инженера департамента технической службы, занимался координацией развития ИТ-проектов в МВД.

Присвоено звание лейтенант полиции.





Также работал заместителем директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК, заместителем председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций.





В 2014 году назначен директором департамента по развитию электронных услуг и центров обслуживания населения. Занимался вопросами автоматизации и оптимизации государственных услуг и разрешительных документов, участвовал в разработке законопроекта «О государственных услугах», «О разрешительных документах и уведомлениях». Наряду с этим занимался развитием информационной системы «ЦОН», электронного правительства и внедрением мобильного правительства. В 2015 году назначен заведующим Республиканской общественной приемной партии «Нур Отан».





В апреле 2016 года назначен заместителем председателя правления АО «Центр развития города Алматы».







