Сотни АЗС оказались на грани разорения в ЮКО
26 января 2017, 11:23
Обанкротиться могут мелкие и средние игроки рынка, сообщили в общественной ассоциации «Жанар жагармай».
Сейчас многие заправочные станции вынуждены больше простаивать, чем работать. Им нечего продавать, особенно в отдаленных сельских округах. Они получают ограниченные объемы топлива. А вот у крупных сетевых заправок, по данным ассоциации, таких трудностей нет. Решение проблемы предприниматели видят только в правильном распределении ГСМ. На данный момент в области работают 480 мелких и средних АЗС. Они должны получать 30% от всей потребности области. За последние годы 60 заправочных станций, не выдержав конкуренции, уже закрыли свой бизнес.
Кайыпбек Камбаров, председатель ассоциации юридических лиц «Жанар жағармай» по ЮКО:
- Это вытеснение МСБ. В основном развитие идет крупного бизнеса. В дальнейшем есть опасность в том, что нет развития малого среднего бизнеса, а также уменьшение рабочих мест.
Майя Исаева, эксперт Палаты предпринимателей ЮКО:
- Действительно, эта проблема затрагивает интересы многих предпринимателей, занимающихся реализацией нефтепродуктов. Нами решено направить обращение ассоциации «Жанар жагармай» в Национальную Палату предпринимателей «Атамекен», которая в свою очередь поставит этот вопрос перед Министерством энергетики и правительством для решения этой проблемы.
Источник: телеканал 24kz
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