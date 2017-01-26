В Казахстане создадут частную Палату судебных экспертов

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» и сопутствующий к нему закон, передает корреспондент Zakon.kz.

Представляя сенаторам документы, министр юстиции РК Марат Бекетаев сказал, что в проектах закона предусмотрен ряд концептуальных положений.

«Первое, на законодательном уровне централизованы функций по проведению судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертиз в одном государственном органе. Это позволит кардинально повысить эффективность работы судебно-экспертных организаций, исключить внутренние противоречия и обеспечить полную независимость судебно-экспертной системы», - уточнил он.

По его словам, в этих целях Министерство юстиции будет осуществлять реализацию госполитики в области судебно-экспертной деятельности и госконтроль в данной сфере.

Вместе с тем министерство как уполномоченный орган принимает все необходимые нормативные правовые акты в данной сфере, а также методы и методики судебно-экспертной деятельности.

«Второе, в проекте закона представлено расширение конкурентной среды за счет развития института частной судебной экспертизы. В этих целях в проекте закона предусмотрено создание Палаты судебных экспертов и обозначение ее полномочий. Палату судебных экспертов предлагается обозначить как некоммерческую профессиональную самофинансируемую организацию, созданную для защиты прав и законных интересов членов палаты, а также координации их деятельности. Членство в Палате судебных экспертов является обязательным», - пояснил глава ведомства.

Он подчеркнул, что Палата судебных экспертов проводит координацию деятельности своих членов, а также территориальных палат; организует своим членам обучение и повышение квалификации; по вопросам судебно-экспертной деятельности разрабатывает научно-методические материалы; вносит предложения в Министерство юстиции о приостановлении, прекращении и лишении лицензии на осуществление судебной экспертизы, а также будет рассматривать жалобы и запросы физических и юридических лиц о нарушении членов палаты профессиональных и этических норм.

«Вопросы условия и порядка выдачи, приостановки и лишения членства, а также их функции и сроки полномочия будут рассмотрены в уставе Палаты судебных экспертов», - уточнил М. Бекетаев.

В развитие темы министр добавил, что в проектах закона предусмотрено кадровые и материально-технические оснащение органов судебной экспертизы, а также формирование научного потенциала.

«В частности, предусмотрены положения прохождения специальной профессиональной подготовки в экспертных учреждениях и других организациях лицам, претендующих осуществлять судебно-экспертную деятельность на основании лицензии, не являющимися сотрудниками органов судебной экспертизы. Также, согласно проекту закона обеспечение органов судебных экспертиз профессиональными сотрудниками могут осуществляться за счет кадровых резервов судебной экспертизы», - сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что в основном законопроекте предлагается внести новые ранее неиспользованные методы и термины.

«Например, валидация - это подтверждение путем исследования и представления объективных доказательств того, что выполняются конкретные требования к специфическому целевому использованию методического обеспечения в судебно-экспертной деятельности. Согласно проекту закона валидации подлежат нестандартные и новые разработанные или усовершенствованные методы», - пояснил министр.

Еще один момент, который он озвучил, это то, что в проекте закона предусмотрены основы проведения судебной экспертизы, а также особенности проведения экспертизы живым лицам.

«В целом, эти правила проведены в соответствие к применимым правилам закона.

Однако отдельно выведены некоторые вопросы. Предусмотрены новые статьи, например, образцы, частная судебная экспертиза. Принятие проектов закона поспособствует улучшению работы взаимодействия органов судебной экспертизы с правоохранительными, специальнымиорганами и судами; стимулированию дальнейшему развитию негосударственного института судебной экспертизы; обеспечению правопорядка участвующих лиц и организации в процесс правосудия, повышению престижа должности судебного эксперта», - заключил М. Бекетаев.

В свою очередь Сенат принял закон «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» и сопутствующий к нему закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности», которым законодательство РК приводится в соответствии с положениями проекта закона РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан».

Ксения Давыдова, Астана