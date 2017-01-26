Нигматулин: Обращение Президента демонстрирует его твёрдую приверженность курсу демократизации

Председатель Мажилиса высказался об Обращении Президента Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Как отметил Спикер Мажилиса, отличительной особенностью стиля национального лидерства Нурсултана Абишевича Назарбаева является его уникальная способность изменять действительность, окружающий мир в соответствии со своим видением будущего, сочетание единого замысла с ясным осознанием путей его достижения, сообщает сообщает Zakon.kz





В результате, постоянное владение стратегической инициативой, формирование долгосрочных перспектив успешно воплощается в жизнь Главой государства с самого начала становления независимого Казахстана.





По мнению Н.Нигматулина, инициатива Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти, ещё раз ярко демонстрирует твёрдую приверженность Главы нашего государства курсу демократизации политической системы.



