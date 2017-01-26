Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Японские ученые вырастили орган одного животного в теле другого

26 января 2017, 11:31

Главной проблемой, тормозящей использование клеток в медицине, остается высокий риск развития рака.


Группа японских ученых впервые в мире смогла вырастить здоровый орган из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) одного животного в теле животного другого вида, пишет РИА Новости.

По данным телеканала NHK, ученые из Токийского университета смогли вырастить поджелудочную железу из iPS-клеток мыши в теле крысы. После этого ученые пересадили панкреатический островок, влияющий на синхронизацию высвобождения инсулина, мыши, страдающей диабетом, в результате чего специалисты отметили улучшение ряда показателей, в частности регуляции уровня глюкозы в крови.

Ученые считают, что успех эксперимента открывает огромные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных для последующей пересадки. Однако, по мнению руководителя группы ученых из Токийского университета, профессора Хиромицу Накаути, для этого "необходимо разрешить ряд этических вопросов и добиться понимания со стороны людей".

За десять лет после открытия iPS-клеток ученые научились "создавать" клетки разных органов. Главной проблемой, тормозящей использование таких клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития раковых заболеваний.

Фото: Fotolia/ Photokanok_1984

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...