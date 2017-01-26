Японские ученые вырастили орган одного животного в теле другого

Группа японских ученых впервые в мире смогла вырастить здоровый орган из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) одного животного в теле животного другого вида , пишет , пишет РИА Новости





По данным телеканала NHK, ученые из Токийского университета смогли вырастить поджелудочную железу из iPS-клеток мыши в теле крысы. После этого ученые пересадили панкреатический островок, влияющий на синхронизацию высвобождения инсулина, мыши, страдающей диабетом, в результате чего специалисты отметили улучшение ряда показателей, в частности регуляции уровня глюкозы в крови.





Ученые считают, что успех эксперимента открывает огромные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных для последующей пересадки. Однако, по мнению руководителя группы ученых из Токийского университета, профессора Хиромицу Накаути, для этого "необходимо разрешить ряд этических вопросов и добиться понимания со стороны людей".





За десять лет после открытия iPS-клеток ученые научились "создавать" клетки разных органов. Главной проблемой, тормозящей использование таких клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития раковых заболеваний.



