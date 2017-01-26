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Трёхметровыми сугробами завалило жителей Костанайской области

26 января 2017, 11:34

Высота дорожных «коридоров» достигает примерно двух метров.


Жители Костанайской области присылают фотографии с последствиями метелей и буранов, сообщает Alau.kz.

Читатель прислал фотографии последствий непогоды в посёлке Караменды Наурзумского района. Бураны бушевали там последние дни.

Фото Азамата Каримсакова/п.Караменды Наурзамского района

Высота дорожных «коридоров» достигает примерно двух метров.

Фото Азамата Каримсакова/п.Караменды Наурзамского района

Жители Карасуского района прислали фотографии, на которых дома в посёлке Карамырза оказались практически под снегом. Пристройки замело снегом полностью. Люди откапывают свои дома.










Фото жителей п. Карамырза

По данным синоптиков Костанайского филиала «Казгидромет» в Наурзумском районе за сутки выпало 58 сантиметров снега, в Карасуском районе — 34 сантиметра.

Напомним, в Костанайской области в течение нескольких дней были бураны. В регионе закрывали трассы, до сих проводят спасательные операции по вызволению из снежного плена людей и автотранспорта. Синоптики на смену снегопадам прогнозируют морозы. Сегодня все трассы уже открыты для движения автотранспорта.


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