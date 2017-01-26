Трёхметровыми сугробами завалило жителей Костанайской области

Фото Азамата Каримсакова/п.Караменды Наурзамского района

Жители Карасуского района прислали фотографии, на которых дома в посёлке Карамырза оказались практически под снегом. Пристройки замело снегом полностью. Люди откапывают свои дома.

Фото жителей п. Карамырза

По данным синоптиков Костанайского филиала «Казгидромет» в Наурзумском районе за сутки выпало 58 сантиметров снега, в Карасуском районе — 34 сантиметра.



