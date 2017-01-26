Мы удачно продали Жукова в "Кайрат" - спортивный директор "Урала"

Рохус Шох в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал о причинах своего ухода с поста спортивного директора "Урала", а также о трансфере казахстанского футболиста Георгия Жукова.





- Почему покинули клуб?

- Хочу сразу разочаровать любителей жареного. Это чисто моя инициатива. Благодарен "Уралу" и президенту клуба. У нас остались с ним дружеские отношения. Григорий Викторович с пониманием отнесся к моей позиции.





- Все-таки какая причина вашего ухода?

- У меня есть свои планы. Вот и все.





- Значит, вас что-то в "Урале" не устроило?

- Почему не устроило? Все нормально. Считаю, я качественно здесь поработал. Мне не стыдно за свою деятельность в "Урале".





- Все получилось?

- Нет, не все. Не очень хорошо поработали в летнее трансферное окно по разным объективным и субъективным причинам. Понимал, что надо было завершить комплектацию зимой. После этого с легким сердцем уже мог уйти. Хотя зимой и летом 2016 года, считаю, мы пригласили интересных и молодых футболистов. Дингу, Коробова, Меркулова, Панкова, Конате, Жукова…





- Жукова?!

- Правда, у Жукова не все получилось, но мы его удачно продали в "Кайрат", компенсировав расходы клуба.



