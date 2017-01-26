Мы удачно продали Жукова в "Кайрат" - спортивный директор "Урала"
26 января 2017, 11:37
По информации СМИ, трансфер игрока обошелся алматинскому клубу в миллион евро.
Рохус Шох в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал о причинах своего ухода с поста спортивного директора "Урала", а также о трансфере казахстанского футболиста Георгия Жукова.
- Почему покинули клуб?
- Хочу сразу разочаровать любителей жареного. Это чисто моя инициатива. Благодарен "Уралу" и президенту клуба. У нас остались с ним дружеские отношения. Григорий Викторович с пониманием отнесся к моей позиции.
- Все-таки какая причина вашего ухода?
- У меня есть свои планы. Вот и все.
- Значит, вас что-то в "Урале" не устроило?
- Почему не устроило? Все нормально. Считаю, я качественно здесь поработал. Мне не стыдно за свою деятельность в "Урале".
- Все получилось?
- Нет, не все. Не очень хорошо поработали в летнее трансферное окно по разным объективным и субъективным причинам. Понимал, что надо было завершить комплектацию зимой. После этого с легким сердцем уже мог уйти. Хотя зимой и летом 2016 года, считаю, мы пригласили интересных и молодых футболистов. Дингу, Коробова, Меркулова, Панкова, Конате, Жукова…
- Жукова?!
- Правда, у Жукова не все получилось, но мы его удачно продали в "Кайрат", компенсировав расходы клуба.
Фото с официального сайта "Урала"
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