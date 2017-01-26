Сенаторы внесли свои поправки в проект закона о пастбищах

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты направили в Мажилис со своими замечаниями и предложениями проект закона «О пастбищах», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ», передает корреспондент Zakon.kz





«В ходе обсуждения от депутатов Сената и комитетов Сената с учетом замечаний и предложений возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект по ряду направлений. Все замечания и предложения сведены в сравнительной таблице», - сказал депутат Сената Серик Билялов.





По его словам, с учетом сенаторских предложений в данные проекты законов был внесен ряд поправок.





«Были внесены изменения и дополнения по следующим направлениям: исключены нормы по использованию пастбищных угодий в пределах территорий, городов республиканского значения и столицы. Законопроекты дополнены нормами относительно аридных пастбищ, обводнения пастбищ и кормоемкость пастбищ. Уточнен перечень водных источников на пастбищных участках», - перечислил парламентарий.





С. Билялов добавил, что нормы по передачи из одной области пастбищных угодий находящихся на территории другой области приведены в соответствие с нормами Земельного кодекса, уточены нормы изъятия пастбищ. Депутат напомнил, что некоторые вопросы законопроекта были обсуждены с участием членов Правительства.





В заключении Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий поясняется, что целью законопроекта «О пастбищах» является регулирование общественных отношений, связанных с рациональным использованием пастбищ. В том числе создание условий по обеспечению потребности населения в пастбищных угодьях для содержания сельскохозяйственных животных, улучшение состояния объектов пастбищной инфраструктуры, предотвращение процессов деградации пастбищ.





В то же время сенаторами направлен со своими поправками в Мажилис проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ». Этот документ предусматривает внесение изменений в Земельный, Лесной и Водный кодексы РК, а также ряд законов РК. Законопроектом в целях приведения отдельных норм в соответствие с проектом закона РК «О пастбищах», вносятся нормы в части урегулирования вопросов по использованию земель лесного, водного фонда, земель особо охраняемых природных территорий для сенокошения и выпаса скота, а также развития местного самоуправления, посредством вовлечения граждан в обсуждение и принятие решений по опросам управления и использования пастбищ.





В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений комитетов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект по ряду основных направлений. Земельный кодекс РК дополнен нормой, касающейся особенностей правового регулирования отдельных категорий земель земельного фонда, а также уточнения норм принудительного изъятия земельного участка, уточнена норма по изъятию земельного участка в случае его неиспользования.





Ксения Давыдова, Астана