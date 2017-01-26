Ветераны казахстанского бокса благословили национальную сборную

УТС сборной Казахстана по боксу, стартовавший 5 января в Алматинской области, завершился. В последний день сборов в Академию AIBA приехали гости – ветераны отечественного бокса , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служб ФКБ.





О ежегодной традиции сайту Казахстанской федерации бокса рассказал главный тренер команды Мырзагали Айтжанов:

- В начале каждого года, то есть, с 2010-го, у нас традиция – приглашать аксакалов, - говорит Мырзагали Куланович. - Наши предки перед великими делами устраивали обряд – «бата беру», читали Коран. Издревле люди верили, что благодаря доброму и искреннему пожеланию честного и праведного человека, можно достичь поставленных целей. И считали за честь получить благословение у самых уважаемых и почтенных аксакалов. Этой доброй традиции, идущей из глубин веков, в народе всегда придавали особое значение. Поэтому, перед каждым крупным турниром, будь то Олимпиада или же чемпионат мира, мы берем бата у ветеранов бокса. В Академию AIBA приехали председатель Союза ветеранов казахстанского бокса Муслим Даирбеков, человек, многое сделавший для отечественного спорта. Он искренне переживает за нашу команду, поэтому мы всегда прислушиваемся к словам Муслима-ага. Несмотря на почтенный возраст, он всегда с нами, даже ездил на Олимпийские Игры.









В свое время и Бекет Махмутов частенько приезжал и давал свои благословения. Можно поблагодарить за участие в подобных мероприятиях Заслуженного тренера СССР, судью международной категории AIBA Бориса Цхвирашвили, Заслуженного тренера СССР, вице-президента КФБ Юрия Цхая. В этот раз присутствовали и первый-казах, судивший на Олимпиаде Серик Абденалиев, а также Мадихан Сауданбеков, ветеран бокса, много лет проработавший на руководящих должностях. Ветераны пожелали команде успехов, давали советы молодым специалистам – Михаилу Юрченко, Болату Жумадилову и другим.









Самое главное, чтобы молодежь продолжила эти традиции и еще выше поднимала флаг Казахстана на международной арене. В прошлом году перед Олимпиадой в Рио проводили подобное мероприятие. Тогда пришли Муслим Даирбеков, Ермахан Ибраимов, президент Национальной академии наук Казахстана, в свое время занимавшийся боксом Мурат Журинов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех неравнодушных людей за поддержку, которую мы чувствуем перед каждым ответственным турниром. Впереди – новые задачи и свершения.





Ербол Каиров