Политологи считают правильным передачу полномочий президента правительству и парламенту

Казахстанские политологи и наблюдатели рассказали «Саясат» , как оценивают реформы от президента.





Как отметил политолог Берик Абдыгали, у него есть несколько наблюдений по поводу специального обращения президента.





"Во-первых, теперь правительство будет отвечать перед народом за социально-экономическое положение страны. Парламент будет формировать правительство, а также снимать с поста того или иного министра. В парламенте будут более активные депутаты. Это всё повысит эффективность правительства.

Во-вторых, контроль представительной власти над исполнительной, цель которого опять же - повышение эффективности. Речь идёт об акиматах всех уровней и местных маслихатах. В-третьих, президент сконцентрирует своё внимание теперь на вопросах внешней политики, обороны, национальной безопасности и др., а все остальные сферы отойдут правительству", - сказал Абдыгали.





Известный общественник Мухтар Тайжан в свою очередь отметил, что в Казахстане провозглашен путь на демократизацию, на увеличение роли парламента и роли правительства. Такое начинание нельзя не приветствовать. У нас была сверхпрезидентская республика.





"Я считаю правильным передачу полномочий президента к правительству и парламенту. Такая практика широко распространена в мире. Правительство должно отвечать перед парламентом, а парламент должен быть другим. Должны быть выборы, где как минимум половина должна формироваться по мажоритарной системе, другая - по пропорциональной системе. Пусть перед таким парламентом несёт ответственность правительство", - отметил М.Тайжан.





Халил Муканов