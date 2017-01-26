В столице предлагают уравнять оплату в частных и государственных детских садах

Снижение оплаты на 4 тысячи тенге в дотированных государством частных детских садах может во многом сократить очередность в дошкольное учреждение.

Эти и другие предложения рассмотрели депутаты во время заседания постоянной комиссии маслихата столицы, пишет пишет "Вечерня Астана"





Сегодня стоимость дотированного частного сада на одного ребенка составляет 20 800 тенге, тогда как оплата в государственных садиках не превышает 16 800 тенге.





При этом родители, отправляя ребенка в дотированный сад, не снимают его с очереди, надеясь все-таки получить место в государственном дошкольном учреждении. Выходит, что разница даже в 4 тысячи тенге имеет большое значение для семейного бюджета астанчан.





Для того чтобы уравнять родительскую плату в частных и государственных садах, руководитель Управления образования Касымхан Сенгазыев предлагает субсидировать эту разницу из городского бюджета.





- Таким образом, создание альтернативы в выборе детского сада для родителей дошколят станет выходом из сложившейся проблемы очередности, - отметил он. Между тем сегодня только в 96 организациях дошкольного образования размещен государственный заказ. Остальные частные учреждения отказываются получать дотацию, в основном из-за несоответствия необходимым требованиям.





В перспективе до 2020 года в столице дополнительно запланирован госзаказ еще в 93 учреждениях на 14 455 мест, однако и этого не вполне достаточно для охвата дошкольным образованием всех детей Астаны. Чтобы реализовать намеченные планы, из местного бюджета необходимо выделить дополнительные средства.





Бюджетную заявку на эту сумму управление уже подготовило и намерено передать на рассмотрение Управлению экономики и бюджетного планирования. Однако представители этого ведомтва инициативу восприняли без энтузиазма.





По словам руководителя Управления Алиби Жумаева, для бюджета это колоссальная нагрузка. В прошлом году уже была выделена значительная сумма - около 150 млн. тенге, когда дотация государственного образовательного заказа была увеличена с 15 900 тенге до 23 тысяч тенге на одного ребенка. В результате оплата снижена с 23 000 тенге до 20 800 тенге.





По итогам анализа 129 секторов, на которые был поделен город, была выявлена нехватка 167 учреждений на 46 327 мест. Потребность в 56 частных детских садах наблюдается в районе «Алматы» - на 4 675 мест, в 14 - в районе «Есиль» - на 1 180 мест и 26 - в районе «Сарыарка» - на 2 994 места.





- Рациональным способом для решения вопроса нехватки дошкольных учреждений станет передача нежилых помещений, расположенных на первых этажах жилых зданий. В городе было выбрано 8 помещений, которые можно взять в аренду под частный детский сад. На переулке Иманова - Брусиловского завершается ремонт в одном из таких помещений, которое будет передано детскому саду, - отметил Касымхан Сенгазыев.

Депутаты маслихата обратили внимание докладчика на развитие специализированных детских садов, а также повышение качества предоставления медицинских и иных услуг в дошкольных учреждениях.



