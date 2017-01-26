Четверо школьников представят Казахстан на международной олимпиаде во Франции

В Астане прошел отбор в команду Казахстана на Международную олимпиаду по наукам о Земле IESO – 2017.

Отобранные в команду Молдир Шынгыс, Владислав Винтенбах, Аружан Калымова и Глеб Смирнов представят Казахстан на IESO (International Earth Science Olympiad) в Ницце, Франция. Международная олимпиада по наукам о земле пройдет там в конце августа. Она охватывает такие предметы как геология, геофизика, метеорология, океанография и астрономия. Ребята уже приступили к усиленной подготовке к предстоящим соревнованиям, сообщает Международная олимпиада по наукам о земле пройдет там в конце августа. Она охватывает такие предметы как геология, геофизика, метеорология, океанография и астрономия. Ребята уже приступили к усиленной подготовке к предстоящим соревнованиям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на организаторов.





– У меня богатый опыт участия в республиканских олимпиадах и IESO для меня – возможность увидеть мировую арену, где соревнуются лучшие, и показать себя. Это еще и хорошая возможность углубить свои знания по геологии. Я разговаривала с участницами предыдущих олимпиад, и они говорят, что там нам предстоит узнать много нового о различных минералах, – поделилась 11-классница Nazarbayev Intellectual Schools Астана Молдир Шынгыс. – Я очень взволнована. Мы прошли отбор и теперь на нас возложены ожидания, которые я надеюсь оправдать. Это очень интересно, и я настроена на продуктивную работу, – заключила школьница.





Ее коллега по квартету победителей – 10-классник школы №68 Усть-Каменогорска Глеб Смирнов добавил:

– Геологией я занимаюсь уже 9 лет, со 2-го класса в кружке. Участвовал во многих локальных олимпиадах, но Международная олимпиада еще и на английском… на мероприятии такого масштаба я буду участвовать впервые. Планирую связать своё будущее с геологией, поэтому очень хочется хорошо выступить. Мы в команде все специализируемся на разных областях, и отлично дополняем друг друга.





Все расходы казахстанской команды по поездке взял на себя фонд им. Есенова.

– Мы приняли решение профинансировать и поддержать казахстанскую команду юных геологов не случайно. В этом году в Казахстане отмечается 90-летие со дня рождения Академика Шахмардана Есенова – выдающегося геолога, министра геологии Казахстана, ученика К. Сатпаева и президента Академии наук нашей страны. В современном же Казахстане ощущается острая нехватка геологов. Чтобы вырастить новое поколение профессионалов, мы и должны инвестировать в молодежь. Участие во всемирной олимпиаде для этих очень способных ребят – большой шаг по направлению к их будущей профессии, – считает координатор проектов фонда Нурсултан Нурмуханов.





В конкурсном отборе участвовалo 30 учащихся 9-11 классов, занимающихся в кружках юных геологов. Многие из них участники и победители международных и республиканских олимпиад, владеют в совершенстве английским, обладают хорошими лидерскими качествами и умением работать в команде.





Отбор в национальную команду проходил в два этапа на английском языке. Во время первого – письменного тестирования – проверялись знания участников в области геологии, геофизики, метеорологии, океанографии, астрономии. Во время второго тура конкурсанты должны были сделать презентацию по теме «Проблемы окружающей среды в Казахстане».