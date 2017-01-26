Политолог М.Шибутов: То, что все так давно хотели, в принципе свершилось
26 января 2017, 11:58
Речь идет о переходе от суперпрезидентской к президентской системе власти.
Накануне президент РК Нурсултан Назарбаев выступил со специальным обращением к гражданам страны. В эфире центральных телеканалов глава государства заявил, что целесообразно передать правительству утверждение госпрограмм, право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав. Почти все казахстанские политологи поддерживают инициативу Елбасы. Об этом они рассказали «Саясат».
Так, политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества Марат Шибутов, отметил, что теперь можно поздравить всех казахстанцев. "То, что все так давно хотели, - перехода от суперпрезидентской к президентской системе власти, в принципе свершилось. Существенно будут расширены полномочия парламента, правительство будет более автономным. Поэтому внимание будет переноситься теперь на них, на каждого", - отметил М.Шибутов.
Директор ЦАИ «Альтернатива» Андрей Чеботарёв считает, что сейчас рано ещё что-то прогнозировать. "Пока не будет опубликован проект, законодательные акты и изменения в конституцию, но видно, что президент настроен на введение ряда моментов, цель которых усиление парламента. Речь о формировании правительства парламентским большинством в лице победившей партии. Это больше напоминает французскую модель, о которой много в свое время говорили. Когда есть президент, есть относительно самостоятельное в своих действиях правительство и парламент, которому подотчетно правительство в равной мере, как и президенту. Но в любом случае всё будет зависеть от того, какое будет содержание поправок", - отметил Чеботарёв.
Политолог Болат Байкадамов: «Я думаю, что наконец-то состоялось событие, которое решает вопросы демократического развития страны. Из уст президента прозвучали вещи, которые будут реализованы в ближайшие годы. Это то, что ожидалось долгие годы – усиление парламента, расширение полномочий правительства, фактически новый баланс между властями - исполнительной, представительной и президентской. Главное – это произошло не в результате ЧС, а в силу объективных причин. Страна созрела, чтобы провести такие реформы, изменения. Отрадно, что парламент будет формировать правительство. Эти шаги, которые были озвучены президентом, свидетельствуют, что власть ответственна, о том, что её не вынудили сделать такие шаги, о том, что в стране будут серьезные экономико-политические изменения. Важно здесь понимать, что уже наступила пора этих шагов».
Халил Муканов
Фото: politobzor.net
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