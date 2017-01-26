Политолог М.Шибутов: То, что все так давно хотели, в принципе свершилось

Накануне президент РК Нурсултан Назарбаев выступил со специальным обращением к гражданам страны. В эфире центральных телеканалов глава государства заявил, что целесообразно передать правительству утверждение госпрограмм, право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав. Почти все казахстанские политологи поддерживают инициативу Елбасы. Об этом они рассказали Об этом они рассказали «Саясат»





Так, политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества Марат Шибутов, отметил, что теперь м ожно поздравить всех казахстанцев. "То, что все так давно хотели, - перехода от суперпрезидентской к президентской системе власти, в принципе свершилось. Существенно будут расширены полномочия парламента, правительство будет более автономным. Поэтому внимание будет переноситься теперь на них, на каждого", - отметил М.Шибутов.





Директор ЦАИ «Альтернатива» Андрей Чеботарёв считает, что сейчас рано ещё что-то прогнозировать. "Пока не будет опубликован проект, законодательные акты и изменения в конституцию, но видно, что президент настроен на введение ряда моментов, цель которых усиление парламента. Речь о формировании правительства парламентским большинством в лице победившей партии. Это больше напоминает французскую модель, о которой много в свое время говорили. Когда есть президент, есть относительно самостоятельное в своих действиях правительство и парламент, которому подотчетно правительство в равной мере, как и президенту. Но в любом случае всё будет зависеть от того, какое будет содержание поправок", - отметил Чеботарёв.





Политолог Болат Байкадамов : «Я думаю, что наконец-то состоялось событие, которое решает вопросы демократического развития страны. Из уст президента прозвучали вещи, которые будут реализованы в ближайшие годы. Это то, что ожидалось долгие годы – усиление парламента, расширение полномочий правительства, фактически новый баланс между властями - исполнительной, представительной и президентской. Главное – это произошло не в результате ЧС, а в силу объективных причин. Страна созрела, чтобы провести такие реформы, изменения. Отрадно, что парламент будет формировать правительство. Эти шаги, которые были озвучены президентом, свидетельствуют, что власть ответственна, о том, что её не вынудили сделать такие шаги, о том, что в стране будут серьезные экономико-политические изменения. Важно здесь понимать, что уже наступила пора этих шагов».





Халил Муканов