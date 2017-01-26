Токаев: Передача части президентских полномочий ветвям власти - редкое явление в политике

Предваряя пленарное заседания Сената Парламента РК, спикер палаты Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что в свете перераспределения полномочий власти запланированные изменения в Конституцию, станут поворотным моментом в деле совершенствования демократических процессов в Казахстане и, в целом, развития государства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как вам известно, вчера Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев выступил со специальным обращением к гражданам Казахстана по вопросу предстоящих изменений в Конституцию с целью перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом», - напомнил он.

По его словам, президент выступил инициатором передачи части своих полномочий исполнительной и законодательной ветвям власти.

«Добровольная передача действующим Главой государства компетенции ветвям власти - это очень редкое явление в политической жизни мирового сообщества. Очевидно, что запланированные изменения в Конституцию, станут поворотным моментом в деле совершенствования демократических процессов в нашей стране и, в целом, развития нашего государства», - отметил спикер палаты.

При этом К.-Ж. Токаев подчеркнул, что казахстанская политическая система будет базироваться на концепции «Сильный Президент - авторитетный Парламент - подотчетное Правительство».

«Наша политическая система будет базироваться на концепции «Сильный Президент - авторитетный Парламент - подотчетное Правительство». Уверен, что депутаты Сената проведут масштабную работу среди населения по активной пропаганде обращения Президента», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана