Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

О любимой спальне и красивых телефонах в Белом доме рассказал Трамп

26 января 2017, 12:02

Церемония инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов состоялась 20 января в Вашингтоне.


Президенту США Дональду Трампу, пять дней назад вселившемуся в Белый дом, больше всего там понравились спальня и телефоны. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times, опубликованном в среду, 25 января, передает Лента.ру.

«Телефоны самые красивые, какие я только видел в своей жизни. Самая безопасная в мире система», — так отозвался он о телефонных аппаратах правительственной связи, одновременно признавшись, что пользуется своим старым и плохо защищенным мобильным устройством на платформе Android, с которого, вопреки протестам советников, пишет в Twitter.

По словам республиканца, хорошее впечатление на него также произвел Овальный кабинет и, в частности, письменный стол, за которым работали президенты Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, так что он проводит там много времени за делами или просто рассматривая обстановку.

Также Трамп поведал о своем распорядке дня. По словам президента, утро он проводит приблизительно так же, как и в Нью-Йорке: просыпается до 06:00, а затем смотрит по телевизору новости — сначала в личной комнате, потом в столовой в западном крыле, параллельно проглядывая прессу.

Примерно в 09:00 президент США общается со своими помощниками. Вечера он чаще всего проводит перед телевизором.

Жена Трампа Меланья и сын Бэррон покинули Белый дом 22 января, поскольку ранее было решено, что мальчик закончит учебный год в своей школе в Нью-Йорке, и до тех пор мать останется с ним.

Дочь президента США Иванка и ее муж Джаред Кушнер в минувшие выходные также гостили в его официальной резиденции. Ранее Трамп назначил зятя личным советником, и в интервью телеканалу ABC не исключил, что Иванка может также перейти на работу в Белый дом. «Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Она очень особенный человек, у нее такая квалификация, какую только можно иметь. Я ничего не исключаю, никакую возможность», — заявил он.

Церемония инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов состоялась 20 января в Вашингтоне. Пока она шла, персонал выносил из Белого дома вещи бывшего хозяина резиденции Барака Обамы и членов его семьи и заменял их на предметы обстановки и обихода Дональда Трампа.

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...