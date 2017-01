Еда в «Инстаграме» и гражданский протест. Как живёт Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм переехал в США 10 лет назад. Потом он ещё дважды смотался в Милан, стал чемпионом Франции с «ПСЖ» и закончил карьеру в 38 лет. С тех пор прошло порядочно времени, и в мире много чего случилось, но Бекхэм по-прежнему в центре внимания журналистов – пусть и не спортивных. Почему? Просто у него интересная жизнь. Расскажем, чем он занимается в последнее время.

Занимается благотворительностью

Бекхэм стал послом ЮНИСЕФ ещё до завершения карьеры. Он основал благотворительный фонд «7» (хорошее название), который занимается проблемами детской безопасности в странах третьего мира. Также Бекхэм снялся в ролике, посвящённом проблеме насилия над детьми. Кстати, посмотрите его. Видео получилось сильным.

New film featuring @UNICEF Goodwill Ambassador David #Beckham highlights urgent need to #ENDviolence against children. Watch & RT! pic.twitter.com/1Xt9dUL00u