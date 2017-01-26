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Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области обсудили обращение Президента

26 января 2017, 12:30

В ходе круглого стола участниками были обсуждены инициативы Главы государства по делегированию значительной части полномочий парламенту и правительству.


Управлением по вопросам молодежной политики Карагандинской области был организован круглый стол по обсуждению обращения Президента Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

В мероприятий приняли участие руководство и сотрудники управления, лидеры молодежных организаций и активная молодежь области.



В ходе круглого стола участниками были обсуждены инициативы Главы государства по делегированию значительной части полномочий парламенту и правительству.



Также каждый участник совещания высказал свое мнение в поддержку данной реформы и призывали всех граждан нашей страны быть активными при всенародном обсуждении предстоящих глобальных изменений в политическом устройстве страны.




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