Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области обсудили обращение Президента

В ходе круглого стола участниками были обсуждены инициативы Главы государства по делегированию значительной части полномочий парламенту и правительству.

Управлением по вопросам молодежной политики Карагандинской области был организован круглый стол по обсуждению обращения Президента Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.





В мероприятий приняли участие руководство и сотрудники управления, лидеры молодежных организаций и активная молодежь области.









В ходе круглого стола участниками были обсуждены инициативы Главы государства по делегированию значительной части полномочий парламенту и правительству.









Также каждый участник совещания высказал свое мнение в поддержку данной реформы и призывали всех граждан нашей страны быть активными при всенародном обсуждении предстоящих глобальных изменений в политическом устройстве страны.











