Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области обсудили обращение Президента
26 января 2017, 12:30
В ходе круглого стола участниками были обсуждены инициативы Главы государства по делегированию значительной части полномочий парламенту и правительству.
Управлением по вопросам молодежной политики Карагандинской области был организован круглый стол по обсуждению обращения Президента Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.
В мероприятий приняли участие руководство и сотрудники управления, лидеры молодежных организаций и активная молодежь области.
В ходе круглого стола участниками были обсуждены инициативы Главы государства по делегированию значительной части полномочий парламенту и правительству.
Также каждый участник совещания высказал свое мнение в поддержку данной реформы и призывали всех граждан нашей страны быть активными при всенародном обсуждении предстоящих глобальных изменений в политическом устройстве страны.
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