В ходе ОПМ "Паутина" в РК выявлены факты ОПГ и 319 уголовных наркоправонарушений

Всего в операции было задействовано около 2,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

В целях выявления и пресечения фактов сбыта наркотических средств на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Паутина», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.





Для выполнения поставленных целей и задач создано 230 оперативно-поисковых групп, которыми осуществлена проверка 876 единиц автотранспорта, 246 рейсовых автобусов, 50 пассажирских поездов и 24 авиатранспорта.

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 319 уголовных наркоправонарушений, в том числе 130 фактов сбыта, 19 хранения наркотических средств в особо крупном размере, 2 факта ОПГ, 1 факт легализации доходов полученных преступным путем, 5 фактов контрабанды, 3 факта содержания притона для потребления наркотиков и 159 уголовных проступка, из незаконного оборота изъято более 117 кг различных наркотических средств, из них: 1 кг 446 гр. Героина, около 300 гр. гашиша и свыше 115 кг. марихуаны.



