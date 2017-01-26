Казахстанцы за 2016 год купили в обменниках 1,4 млрд. долларов

В декабре 2016 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 10% и составил 358,5 млн. долларов США. Данный показатель почти в три раза ниже уровня декабря 2015 года (922,1 млн. долларов США). При этом уровень обменного курса тенге в декабре 2015 года сопоставим с уровнем в декабре 2016 года - 340,01 и 333,29 тенге за доллар США из расчета на конец каждого из периодов соответственно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«За 2016 год нетто-покупка долларов США населением составила 1,4 млрд. долл. США, что почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года. Данный уровень является минимальным годовым значением за всю историю наблюдений с 2001 года. Спрос на наличные доллары США сохраняется, однако он значительно снизился», - говорится в сообщении.

Аналогичная картина наблюдается и по другим наиболее популярным видам иностранных валют. Так, нетто-покупки наличных российских рублей за 2016 год сократились в 2 раза до 88,1 млрд. рублей. При этом объем нетто-покупок наличных долларов США и российских рублей в тенговом эквиваленте практически сравнялся, тогда как в 2015 году американская валюта была в 2,7 раза популярнее российской.

Объемы нетто-покупок наличной европейской валюты сократились за прошедший год почти на 40% до 373 млн. евро. Спрос на евро остается ограниченным.