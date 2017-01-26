Это реальные политические реформы. Это шаг вперед - политолог Е.Саиров

Ерлан Саиров. Я считаю, что это шаг вперёд. Это реальные политические реформы. Об этом «Саясат» комментируя вчерашнее обращение Президента РК, рассказал политолог





Как отметил политолог, п олномочия парламента повышаются, теперь правительство будет уходить в отставку перед парламентом. "Парламент будет назначать министров. Отменяется институтов указов, имеющих законную силу. Это реальное перераспределение полномочий. Президент обозначил, что будет всенародное обсуждение. Нужно обеспечить, чтобы большинство гражданского общества было вовлечено в процесс обсуждения и принятия решений по этим вопросам", - отметил Е.Саиров.





В свою очередь руководитель представительства КИСИ в Алматы Мадина Нургалиева, отметила: "Во-первых, после 11 января, когда было заявлено о конституционной реформе, был вакуум: в чем будет суть и какие нововведения будут. Сейчас более точечно президент, скажем так, раскрыл свои карты, выступив перед всеми гражданами. Второе и, наверное, самое основное. Парламент страны расширяет свой статус по формированию кабмина и контроля над местными исполнительными властями. Правительство подотчетно парламенту. В-третьих, появляется возможность формировать самим госпрограммы и контролировать их исполнение, оценивать результативность. Это важный шаг, потому что часто все программы критикуются, многие госпрограммы считаются проваленными, как раз потому что идет отрыв от её создания до момента её конкретного исполнения", - отметила Нургалиева.





Марат Башимов, политолог: «Мы подходим к модели, когда правительство подотчетно парламенту. Парламентское большинство формирует правительство, то есть западная модель. Был сложный период, когда была необходимость в суперпрезидентской республике, когда формировался суверенный Казахстан. Были указы президента, имеющие силу закона. Теперь глава государства оставляет за собой обеспечение согласованного функционирования всех ветвей власти. Исходя из этого, за ним остаются ежегодные послания, компетенции по внешней политике и др.





К правительству переход утверждение и создание новых структур, программ. Правительство отвечает теперь перед парламентом. Все эти задачи направлены на создание запаса устойчивости политической системы, системы управления государством. И как написано в конституции страны – это направлено на дальнейшее развитие демократического и правового государства".





Халил Муканов

Фото: BNews.kz







