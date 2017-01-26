Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами

По информации «Известий», рассматривать документ будет думский комитет по госстроительству. В пояснительной записке к законопроекту приводится пример 14-летнего мальчика , передает , передает телеканал НТВ





Он живет без документов, только потому, что родители решили его назвать БОЧРВФ. Это расшифровывается как «биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых».





Законопроект в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В документе говорится, что «имя не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».





По мнению Петренко, работники загсов не могут отказать в регистрации имени ребенка в связи его неблагозвучностью, некультурностью или непроизносимостью.



