Биртанов: На одного главврача в 2016 году пришлось порядка 1 млрд тенге

Главврачи казахстанских медучреждений ни перед кем не отчитываются за освоенный бюджет. Зачастую это приводит к ухудшению качества предоставляемых услуг, считает министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.





По его словам, министерство уже начало совершенствовать систему управления в государственных клиниках. И более того, в случае провала госуправленцев учреждение будет передано частным организациям.





«Управленцы сегодня должны понимать, что от акимата финансирование не пойдет только потому, что ты принадлежишь акимату, - сказал министр на встрече с журналистами по разъяснению внедрения обязательного медицинского страхования. - Поэтому мы этот конфликт интересов поломали, все деньги теперь у Фонда (ОСМС), а ему безразлично коммунальное ли это предприятие, акиматовское или частное. Туда, куда пойдут пациенты, - с теми заключать контракты они и будут. Собственники должны думать о том, чтобы содержать сеть в надлежащем виде, вести деятельность свою прозрачно».





« Сегодня у нас около 800 государственных организаций, где-то мы условно в 2016 году потратили (на них – прим.) 800 млрд тенге. В среднем 1 млрд тенге на одного главврача приходится. Это огромные деньги на самом деле , - продолжил Биртанов. - А главврач назначается акиматом и, по сути, он ни перед кем не подотчетен. Там принципа такого, чтобы он перед кем-то публично отчитывался, нет. Понятно, что стимул и качество управления не те, как у частника. Он перед собственником и клиентом не отвечает. И в этой части мы развиваем систему, когда уходим просто от освоения денег».





Напомним, в 2018 году в стране начнет работать система обязательного медицинского страхования. Пациент сможет сам выбирать клинику для лечения. Страховым полисом будет служить ИИН. Модель страхования можно назвать «национальным медицинским страхованием». Она распространена в Восточной и Центральной Европе, странах где государству также пришлось реформировать свои бюджетные системы финансирования.

Министр также отметил, что казахстанское общество пришло к моменту, когда мнения и желания пользователя услуг начинает доминировать над желанием государства управлять всей ситуацией.





«Сейчас мы новую программу начали, если больницы государственные плохо работают, а такие есть, мы передаем эти больницы в управление частным медицинским компаниям, которые готовы инвестировать. Они будут внедрять свою эффективную бизнес модель, которая людям нравится. Выбор пациента — это ключевой принцип, наша идеология. Поэтому, если будет страхование работать в ущерб государственным клиникам, мы готовы эти клиники передать в управление. А населению это выгодно потому-что они идут туда где качество» - подытожил он.





На встрече с журналистами Елжан Биртанов также отметил, что деньги за пациентов на оказание первичной медицинской помощи будут поступать в поликлиники на год вперед по месту их прикрепления. А потому призвал прикрепляться туда, где нравится, чтобы деньги пошли в нужное место. Деньги за обследования, лечение в больницах, операции и т.д. будут поступать в клиника на основании договоров об оказании услуг, т.е. после их выполнения.





Татьяна Ковалева, Астана



