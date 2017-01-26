В Астане задержан подозреваемый в серии ограблений АЗС

В настоящее время задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДВД г.Астаны. Проводится расследование.

Сотрудниками столичной полиции задержан подозреваемый в совершении разбойных нападений на АЗС, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





В настоящее время задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДВД г.Астаны. Проводится расследование, в рамках которого проводятся необходимые следственные действия. Также сотрудниками полиции проверяется причастность задержанного лица к другим ранее совершенным преступлениям на территории города.





21 января 2017 года в 01 час. 26 мин. на канал «102» Центра оперативного управления ДВД г. Астаны поступило сообщение, что на одной из городских АЗС по улице Акан Сері неизвестный в маске черного цвета с прорезями для глаз, угрожая предметом похожим на пистолет, с кассы АЗС похитил деньги.





По информации сотрудников полиции, 24 января совершено аналогичное преступление по улице Тлендиева. Нападения на АЗС совершились по одному сценарию - мужчина в маске, закрывающей лицо и угрожая пистолетом забирал выручку с кассы, а затем скрывался.





С целью задержания преступника, совершившего дерзские нападения на АЗС, по распоряжению начальника ДВД генерал-майора полиции Амантая Аубакирова были созданы несколько оперативных групп. Ход оперативных мероприятий взят под личный контроль руководителя столичной полиции. Оперативниками был проведен анализ совершенных преступлений, расположения АЗС, подвергшихся нападению, пути вероятного отхода преступника, проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего преступления, был ориентирован личный состав ДВД и приданные силы. Принятыми мерами грабитель задержан.





26 января 2017 года в ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими при попытки совершения очередного разбойного нападения на АЗС задержан 26-летний гр. Ж., ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Вещественные доказательства – маска и пневматический пистолет (направлен на экспертизу). В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания в совершении разбойных нападений на АЗС.





Департамент ДВД г. Астаны рекомендует представителям малого и среднего бизнеса уделить особое внимание к охране принадлежащих им объектов. Предусмотреть техническую укрепленность, установку видеокамер и т.д.



